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В Ростовской области заведующая детского сада уволилась после обвинения в поборах

8 июля 2021, 11:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в Неклиновском районе заведующую детского сада «Лукоморье» обвинили в незаконном сборе денег с родителей, эти данные обнародовал депутат Евгений Федяев.

Заведующая и персонал детского сада «Лукоморье» требовали с родителей деньги на закупку стройматериалов, мебели, а также учебных принадлежностей и других вещей, необходимых для работы групп. По словам родителей, руководство детского сада ссылалось на нехватку средств в бюджете дошкольного образовательного учреждения.

В список дополнительных сборов средств вошли поборы на игрушки и канцелярские принадлежности, оплата дополнительных учебных пособий, мебель, проведение утренников для детей и озеленение территории детского сада. Проверку фактов по данному обращению начали правоохранители.

Однако руководитель детского сада «Лукоморье» уволилась по собственному желанию, не дожидаясь завершения следственной проверки отчетной документации.

Ранее в Ростовской области проходили судебные слушания против «РЗК-Тавр», банкротство «Азово-Донского флота» и нескольких не менее громких дел.

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