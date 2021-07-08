В Ростовской области заведующая детского сада уволилась после обвинения в поборах

Заведующая и персонал детского сада «Лукоморье» требовали с родителей деньги на закупку стройматериалов, мебели, а также учебных принадлежностей и других вещей, необходимых для работы групп. По словам родителей, руководство детского сада ссылалось на нехватку средств в бюджете дошкольного образовательного учреждения.