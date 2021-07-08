В Ростовской области заведующая детского сада уволилась после обвинения в поборах

Заведующая и персонал детского сада «Лукоморье» требовали с родителей деньги на закупку стройматериалов, мебели, а также учебных принадлежностей и других вещей, необходимых для работы групп. По словам родителей, руководство детского сада ссылалось на нехватку средств в бюджете дошкольного образовательного учреждения.
В список дополнительных сборов средств вошли поборы на игрушки и канцелярские принадлежности, оплата дополнительных учебных пособий, мебель, проведение утренников для детей и озеленение территории детского сада. Проверку фактов по данному обращению начали правоохранители.
Однако руководитель детского сада «Лукоморье» уволилась по собственному желанию, не дожидаясь завершения следственной проверки отчетной документации.
Ранее в Ростовской области проходили судебные слушания против «РЗК-Тавр», банкротство «Азово-Донского флота» и нескольких не менее громких дел.