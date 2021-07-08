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Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 18 человек

8 июля 2021, 09:05
Фото: pixabay.com
По состоянию на 8 июля в Ростовской области умерли еще 18 больных с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

Новыми жертвами инфекции стали 12 мужчин и шесть женщин возрастом от 42 до 96 лет. У всех умерших течение ковида осложнили хронические заболевания жизненно важных систем организма.

Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 4756 жителей региона, количество заразившихся превысило 101 тысячу человек. За последние сутки в области выявили 296 новых случаев заболевания, больше всего новых заразившихся в Ростове, Аксайском и Красносулинском районах.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, планируют ли власти вводить QR-коды для привитых по примеру Москвы.

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