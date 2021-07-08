Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 18 человек

Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 4756 жителей региона, количество заразившихся превысило 101 тысячу человек. За последние сутки в области выявили 296 новых случаев заболевания, больше всего новых заразившихся в Ростове, Аксайском и Красносулинском районах.