Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 18 человек

Новыми жертвами инфекции стали 12 мужчин и шесть женщин возрастом от 42 до 96 лет. У всех умерших течение ковида осложнили хронические заболевания жизненно важных систем организма.
Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли 4756 жителей региона, количество заразившихся превысило 101 тысячу человек. За последние сутки в области выявили 296 новых случаев заболевания, больше всего новых заразившихся в Ростове, Аксайском и Красносулинском районах.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, планируют ли власти вводить QR-коды для привитых по примеру Москвы.