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Что запретили в Ростовской области и как на это отреагировали люди

11 июля 2021, 13:58
Фото: pixabay
В Ростовской области 10 июля ввели новые ограничения из-за коронавируса, но понравилось это далеко не всем. Что именно запретили и какая была реакция людей, в обзоре RostovGazeta.

Новые запреты

Документ был подписан 10 числа, нововведения вступят в силу с 12 июля. Основным является то, что были запрещены массовые мероприятия. Теперь жители и гости региона не смогут попасть в том числе на соревнования.

Но футбольные матчи запрещать не стали, зато ограничили заполняемость стадиона "Ростов-Арена" на 50%. В зданиях ТЦ теперь не будут работать развлекательные и досуговые объекты, но эти меры не затрагивают аквапарки и кинотеатры.

Фото: pixabay

На политических мероприятиях не должны собираться более 100 человек. В ресторанах и кафе за столом не должны сидеть более четырех человек, если они не являются родственниками.

Есть ограничения и для фитнес-центров, на каждого посетителя должно быть 10 квадратных метров площади.

Как отреагировали люди

В социальных сетях ростовчане традиционно обсудили новые ограничения и многие остались недовольны. Появились шутки, что политические мероприятия якобы не заразные.

"Мероприятия запрещены, но политические можно. Соревнования нельзя, но на "Ростов-Арене" можно. Это просто цирк", - возмутились пользователи.

Фото: pixabay

Появились мнения, что это не третья волна коронавируса, а третья волна гибели малого и среднего бизнеса. Ростовчане также интересовались, почему ухудшается статистика по коронавирусу, если сейчас все делают прививки и практически никто не болеет.

В целом подписчики назвали новые меры уничтожением экономики региона. Часть пользователей одобрила новые правила, считая, что они смогут снизить темпы роста заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом

Еще в мае каждый день заражались по 150 человек коронавирусом, сейчас ежедневно выявляют более 300 случаев заболевания. С начала пандемии зарегистрировали уже 102409 пациентов, вылечились более 90 тысяч граждан.

Фото: pixabay

Умерли из-за осложнений при коронавирусе 4,8 тысячи пациентов. В ковидных госпиталях остаются 2287 пациентов, хотя еще месяц назад их было около тысячи.

Вакцинацию уже прошли более 796 тысяч добровольцев.

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