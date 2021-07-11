Что запретили в Ростовской области и как на это отреагировали люди

Но футбольные матчи запрещать не стали, зато ограничили заполняемость стадиона "Ростов-Арена" на 50%. В зданиях ТЦ теперь не будут работать развлекательные и досуговые объекты, но эти меры не затрагивают аквапарки и кинотеатры.