Что запретили в Ростовской области и как на это отреагировали люди

Новые запреты
Документ был подписан 10 числа, нововведения вступят в силу с 12 июля. Основным является то, что были запрещены массовые мероприятия. Теперь жители и гости региона не смогут попасть в том числе на соревнования.
Но футбольные матчи запрещать не стали, зато ограничили заполняемость стадиона "Ростов-Арена" на 50%. В зданиях ТЦ теперь не будут работать развлекательные и досуговые объекты, но эти меры не затрагивают аквапарки и кинотеатры.
На политических мероприятиях не должны собираться более 100 человек. В ресторанах и кафе за столом не должны сидеть более четырех человек, если они не являются родственниками.
Есть ограничения и для фитнес-центров, на каждого посетителя должно быть 10 квадратных метров площади.
Как отреагировали люди
В социальных сетях ростовчане традиционно обсудили новые ограничения и многие остались недовольны. Появились шутки, что политические мероприятия якобы не заразные.
"Мероприятия запрещены, но политические можно. Соревнования нельзя, но на "Ростов-Арене" можно. Это просто цирк", - возмутились пользователи.
Появились мнения, что это не третья волна коронавируса, а третья волна гибели малого и среднего бизнеса. Ростовчане также интересовались, почему ухудшается статистика по коронавирусу, если сейчас все делают прививки и практически никто не болеет.
В целом подписчики назвали новые меры уничтожением экономики региона. Часть пользователей одобрила новые правила, считая, что они смогут снизить темпы роста заболеваемости.
Ситуация с коронавирусом
Еще в мае каждый день заражались по 150 человек коронавирусом, сейчас ежедневно выявляют более 300 случаев заболевания. С начала пандемии зарегистрировали уже 102409 пациентов, вылечились более 90 тысяч граждан.
Умерли из-за осложнений при коронавирусе 4,8 тысячи пациентов. В ковидных госпиталях остаются 2287 пациентов, хотя еще месяц назад их было около тысячи.
Вакцинацию уже прошли более 796 тысяч добровольцев.