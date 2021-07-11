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Какие ограничения ввели в Ростовской области и чем они помогут против коронавируса

11 июля 2021, 04:20
Фото: pixabay
В Ростовской области губернатор Василий Голубев подписал документ о новых ограничениях из-за коронавируса. Что запретили в регионе, в материале RostovGazeta.

Причина ограничений

В июне в области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Если в мае ежедневно заражались около 150 человек, то теперь выявляют более 300 случаев за сутки.

Фото: pixabay

Губернатору пришлось ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. На тот момент были привиты только 30% населения, хотя к осени нужно достигнуть показателей 60%.

Заседание

В пятницу, 9 июля, состоялось заседание, которое провел глава региона. На нем выступил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, заявив, что люди перестали соблюдать меры профилактики коронавируса.

В том числе ростовчане игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Несколько муниципалитетов не проводили проверки по данным фактам.

Фото: pixabay

Ковалев призвал ужесточить ограничения, губернатор эту инициативу поддержал. Он заявил, что 10 июля подпишет соответствующий документ.

Запреты

С 12 июля в области запретят все массовые мероприятия, зрители не смогут попасть на соревнования. В зданиях ТЦ прекратят работу все развлекательных и досуговых объекты.

Однако есть исключения, они касаются «Ростов-Арены», но заполняемость трибун ограничили 50%. Вместе с этим в ТЦ могут работать аквапарки и кинотеатры.

Не стали запрещать политические мероприятия, но на них не могут приходить более 100 человек. В ресторанах за столом не должны сидеть более четырех человек, если они не являются родственниками.

Фото: pixabay

В фитнесс-клубах на одного человека должно приходиться 10 метров площади. Таким образом власти хотят прекратить резкий рост заболеваемости коронавирусом.

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