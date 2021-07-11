Какие ограничения ввели в Ростовской области и чем они помогут против коронавируса

Причина ограничений
В июне в области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Если в мае ежедневно заражались около 150 человек, то теперь выявляют более 300 случаев за сутки.
Губернатору пришлось ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. На тот момент были привиты только 30% населения, хотя к осени нужно достигнуть показателей 60%.
Заседание
В пятницу, 9 июля, состоялось заседание, которое провел глава региона. На нем выступил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, заявив, что люди перестали соблюдать меры профилактики коронавируса.
В том числе ростовчане игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Несколько муниципалитетов не проводили проверки по данным фактам.
Ковалев призвал ужесточить ограничения, губернатор эту инициативу поддержал. Он заявил, что 10 июля подпишет соответствующий документ.
Запреты
С 12 июля в области запретят все массовые мероприятия, зрители не смогут попасть на соревнования. В зданиях ТЦ прекратят работу все развлекательных и досуговых объекты.
Однако есть исключения, они касаются «Ростов-Арены», но заполняемость трибун ограничили 50%. Вместе с этим в ТЦ могут работать аквапарки и кинотеатры.
Не стали запрещать политические мероприятия, но на них не могут приходить более 100 человек. В ресторанах за столом не должны сидеть более четырех человек, если они не являются родственниками.
В фитнесс-клубах на одного человека должно приходиться 10 метров площади. Таким образом власти хотят прекратить резкий рост заболеваемости коронавирусом.