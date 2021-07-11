Туристам пообещали, что помутнение воды на черноморских пляжах пройдет за три дня

Как рассказал глава отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник, грязь в воде представляет собой взвеси из песка и пыли. Взвеси в воде не растворяются, но выпадают в осадок, что и произойдет в ближайшие дни.