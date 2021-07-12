Депутат Госдумы обратился в МВД с просьбой изолировать “скопинского маньяка”

Ранее судебная коллегия по административным делам Рязанского областного суда вынесла апелляционное определение, где Мохову запрещают взаимодействовать со СМИ, в том числе, по интернету.
Дмитрий Ионин обращает внимание на сообщения в СМИ, где сказано: Мохов общается с журналистами и планирует участвовать в проектах и далее.
При этом депутат располагает данными, согласно которым журналистка Ксения Собчак, разместившая у себя на канале YouTube в марте интервью с маньяком, действительно выплатила ему гонорар. Как сказано в письме, существенную часть денег могли получить лица, которые пребывают в тюрьме и является покровителем покровителями Мохова.
Ионин также информирует о посреднике Мохова, через которого передаются средства. Деньги, выплаченные ему Собчак, могли пойти на финансирование противоправной деятельности. Что касается самой журналистки, она сделала свой канал популярнее благодаря интервью с маньяком.
Последующее участие Мохова в таких проектах, по мнению депутата, должно рассматриваться как популяризация его преступлений и недобросовестная нажива на трагедии жертв.