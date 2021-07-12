rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутат Госдумы обратился в МВД с просьбой изолировать “скопинского маньяка”

12 июля 2021, 12:07
Фото: pxhere.com
Депутат государственной думы Дмитрий Ионин обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой изолировать от общества “скопинского маньяка” Виктора Мохова. По мнению Ионина, Мохов систематически нарушает запреты и ограничения, которые в отношении установил суд.

Копия письменной просьбы Ионина есть у издания iz.ru.

Ранее судебная коллегия по административным делам Рязанского областного суда вынесла апелляционное определение, где Мохову запрещают взаимодействовать со СМИ, в том числе, по интернету.

Дмитрий Ионин обращает внимание на сообщения в СМИ, где сказано: Мохов общается с журналистами и планирует участвовать в проектах и далее.

При этом депутат располагает данными, согласно которым журналистка Ксения Собчак, разместившая у себя на канале YouTube в марте интервью с маньяком, действительно выплатила ему гонорар. Как сказано в письме, существенную часть денег могли получить лица, которые пребывают в тюрьме и является покровителем покровителями Мохова.

Ионин также информирует о посреднике Мохова, через которого передаются средства. Деньги, выплаченные ему Собчак, могли пойти на финансирование противоправной деятельности. Что касается самой журналистки, она сделала свой канал популярнее благодаря интервью с маньяком.

Последующее участие Мохова в таких проектах, по мнению депутата, должно рассматриваться как популяризация его преступлений и недобросовестная нажива на трагедии жертв.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58