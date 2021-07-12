Депутат Госдумы обратился в МВД с просьбой изолировать “скопинского маньяка”

При этом депутат располагает данными, согласно которым журналистка Ксения Собчак, разместившая у себя на канале YouTube в марте интервью с маньяком, действительно выплатила ему гонорар. Как сказано в письме, существенную часть денег могли получить лица, которые пребывают в тюрьме и является покровителем покровителями Мохова.