Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Ростовской области с 12 июля

Глава региона Василий Голубев внес изменения в постановление No272. Теперь в области теперь нельзя проводить массовые мероприятия в общественных местах.
Но разрешены политические акции, если число участников не превышает 100 человек. Вместе с этим придется соблюдать меры профилактики.
Не стали запрещать матчи на «Ростов-Арене», но заполнять на стадионе можно только 50% мест. В торговых центрах больше не могут работать развлекательные объекты, кроме кинотеатров и аквапарков.
В кафе и ресторанах за столом за одним столом могут сидеть максимум четыре человека. Напомним, что в Ростовской области население продолжает стремительно сокращаться.