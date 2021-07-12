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Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Ростовской области с 12 июля

12 июля 2021, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в понедельник, 12 июля, начали действовать новые ограничения, которые связаны с коронавирусом, заявили в облправительстве.

Глава региона Василий Голубев внес изменения в постановление No272. Теперь в области теперь нельзя проводить массовые мероприятия в общественных местах.

Но разрешены политические акции, если число участников не превышает 100 человек. Вместе с этим придется соблюдать меры профилактики.

Не стали запрещать матчи на «Ростов-Арене», но заполнять на стадионе можно только 50% мест. В торговых центрах больше не могут работать развлекательные объекты, кроме кинотеатров и аквапарков.

В кафе и ресторанах за столом за одним столом могут сидеть максимум четыре человека. Напомним, что в Ростовской области население продолжает стремительно сокращаться.

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