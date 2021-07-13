Ростовчане пожаловались на зловонное болото из-за канализации у Центрального рынка

Эколог рассказал, что уже больше недели наблюдает за тем, как на прибазарной площади возле Центрального рынка в Ростове, течет черная, концентрированная канализация. Утечка происходит из люка, расположенного возле здания на улице Московская, 52-54.
«Канализация растекается по тротуару, по которому на рынок идут горожане, стекает на проезжую часть и дальше. В какой-то день она течет очень сильно, в другой — меньше», — поделился наблюдениями Алексей Лебедев.
По его предположениям, проблема образовалась из-за засорившегося коллектора. Концентрация содержимого на тротуаре свидетельствует не об обычных стоках и смывах, а о принадлежности к локальным сооружениям.
«Вонь в этом месте из-за жары стоит страшная. Да и такая антисанитария во время сложной эпидемиологической ситуации, просто недопустима», — подчеркивает эколог.