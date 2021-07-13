Ростовчане признались, что в городе легко купить пиво и водку по ночам

Соответствующий опрос был проведен в июле 2021 года, оказалось, что проще всего купить алкоголь ночью в Москве и Краснодаре. Также легко этот вопрос решить в Иваново.
Следующие три места занимают Челябинск, Брянск, Санкт-Петербург. Далее идет Ростов-на-Дону, а после него — Омск, Липецк и Пермь.
По мнению 42% опрошенных россиян, в их городе можно купить алкоголь в любое время суток. Чаще всего в ночное время приобретают пиво и водку.
Всего опрос провели в 23 российских городах. Ранее в Ростове-на-Дону темпы вакцинации от коронавируса снизились из-за алкоголя.