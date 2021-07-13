«Третья волна гибели малого бизнеса»: какие меры больше всего возмутили ростовчан

Больше всего ростовчан возмутило то, что отменили все массовые мероприятия, кроме политических акций. «Коронавирус смертельно опасен только в кафе и ресторанах, на политических мероприятиях он силы не имеет!», — выразил общее негодование один из комментаторов. «Видимо, длительные исследования выявили, что в кинотеатрах вирус не активен, а вот в театрах и музеях он опасен, концерты запрещены, а вот на политических мероприятиях вирус безвреден», — поддержал другой.