«Третья волна гибели малого бизнеса»: какие меры больше всего возмутили ростовчан

Больше всего ростовчан возмутило то, что отменили все массовые мероприятия, кроме политических акций. «Коронавирус смертельно опасен только в кафе и ресторанах, на политических мероприятиях он силы не имеет!», — выразил общее негодование один из комментаторов. «Видимо, длительные исследования выявили, что в кинотеатрах вирус не активен, а вот в театрах и музеях он опасен, концерты запрещены, а вот на политических мероприятиях вирус безвреден», — поддержал другой.
Не понравилось жителям региона и то, что закрыли все объекты для развлечения и досуга в ТРЦ, кроме аквапарков и кинотеатров. «Бедные бизнесмены, которые заняты досугом для детей. Их просто разорили», «Для многих сфера развлечений это не отдых, а работа и источник дохода», — писали комментаторы. «В аквапарк можно, но на концерт нельзя. Если кто-то понимает логику, объясните плиз», — попросил еще один комментатор.
Вообще очень многие назвали введенные ограничения «третьей волной гибели среднего и малого бизнеса». «Вы, главное, ночные клубы закройте и контролируйте свои запреты. А то вы бизнес убиваете, а главные рассадники в виде клубов, где в принципе нет и не было санитарных мер, у вас тайно работают», — прокомментировал один из ростовчан.
Еще одна мера, вызвавшая возмущение жителей региона, — ограничение для бассейнов и спортивных мероприятий. «Купаться близко нельзя, а в маршрутке селедкой можно», — написал один из пользователей.
По мнению многих ростовчан, общественный транспорт является основным источником заражения. «А в битком набитом автобусе можно ездить, где добрая половина без масок? И где на тебя дышат не пойми чем?», «А как же общественный транспорт? Или там выполняются эксклюзивные санитарные условия, где вирус ковида погибает? Везде рекомендуют расстояние 1,5 метра между людьми, а в транспорте исключение?», — возмущаются ростовчане.
Напомним, на 13 июля количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 103 тысячи человек, умерли 4854 жителя региона.