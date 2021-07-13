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В Ростове-на-Дону суд в июле остановил торги по продаже недостроенного отеля Sheraton

13 июля 2021, 11:57
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону были приостановлены торги по реализации имущества компании «Лира», частично владеющей отелем Sheraton, говорится в документах на сайте Арбитражного суда региона.

Это решение приняли по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает в качестве конкурсного управляющего в деле о банкротстве самарского «АктивКапитал Банка». Ростовской «Лире» принадлежит 50,12% этого кредитного учреждения. В итоге намеченные на 14 июля торги АСВ опротестовало.

Причиной стало то, что никто не проводил оценку имущества «Лиры». Его начальную стоимость определили в 100 миллионов рублей, хотя, по некоторым подсчетам, реальная стоимость может достигать 2,7 миллиарда.

Таким образом заявитель пытается предотвратить продажу имущества по заниженной цене. Добавим, что отель намеревались построить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но работы так и не завершились.

Строительная компания, занимавшаяся реализацией проекта, была признана банкротом. Власти не исключали того, что здание могут сравнять с землей.

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