В Ростове-на-Дону суд в июле остановил торги по продаже недостроенного отеля Sheraton

Это решение приняли по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает в качестве конкурсного управляющего в деле о банкротстве самарского «АктивКапитал Банка». Ростовской «Лире» принадлежит 50,12% этого кредитного учреждения. В итоге намеченные на 14 июля торги АСВ опротестовало.
Причиной стало то, что никто не проводил оценку имущества «Лиры». Его начальную стоимость определили в 100 миллионов рублей, хотя, по некоторым подсчетам, реальная стоимость может достигать 2,7 миллиарда.
Таким образом заявитель пытается предотвратить продажу имущества по заниженной цене. Добавим, что отель намеревались построить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но работы так и не завершились.
Строительная компания, занимавшаяся реализацией проекта, была признана банкротом. Власти не исключали того, что здание могут сравнять с землей.