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В Ростове ограничили движение по Береговой и закрыли проезд на Западном с 13 июля

13 июля 2021, 08:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону с 13 июля на месяц ограничат движение на участке улицы Береговой, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать до 13 августа в створе дома № 55. Это связано со строительными работами.

Кроме того, нельзя будет проехать по Мильчакова от Благодатной до 339-й Стрелковой Дивизии. Закроют движение по Благодатной на участке от Зорге до Мильчакова. В этих случаях проезд откроют с 13 сентября.

Ранее ростовчане нашли способ избавиться от пробок на въезде в город. Они попросили поменять схему движения на участке. До этого построить развязку на пересечении Обсерваторной и Орбитальной потребовали жители Ростова.

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