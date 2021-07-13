В Ростове ограничили движение по Береговой и закрыли проезд на Западном с 13 июля

Ограничения будут действовать до 13 августа в створе дома № 55. Это связано со строительными работами.
Кроме того, нельзя будет проехать по Мильчакова от Благодатной до 339-й Стрелковой Дивизии. Закроют движение по Благодатной на участке от Зорге до Мильчакова. В этих случаях проезд откроют с 13 сентября.
Ранее ростовчане нашли способ избавиться от пробок на въезде в город. Они попросили поменять схему движения на участке. До этого построить развязку на пересечении Обсерваторной и Орбитальной потребовали жители Ростова.