Зараженные коронавирусом территории назвали власти в Ростовской области

С начала пандемии заразились 103050 человек, вылечились 91940 граждан. Умерли из-за коронавируса 4854 пациента, в том числе 10 женщин и 9 мужчин за сутки. Им было от 37 до 85 лет, все они страдали хроническими заболеваниями.