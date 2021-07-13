Зараженные коронавирусом территории назвали власти в Ростовской области

Заболел 321 пациент в 47 городах и районах, в том числе Азове, Таганроге, Ростове, Зверево, Шахтах и Донецке. Есть заболевшие в Кагальницком, Мясниковском, Песчанокопском районах.
С начала пандемии заразились 103050 человек, вылечились 91940 граждан. Умерли из-за коронавируса 4854 пациента, в том числе 10 женщин и 9 мужчин за сутки. Им было от 37 до 85 лет, все они страдали хроническими заболеваниями.
В лабораториях успели провести свыше трех миллионов исследований на коронавирус. А участниками прививочной кампании стали 825 тысяч граждан.