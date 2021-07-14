Новости среды в Ростове о сносе домов из-за Вавилова и вакцинации работников ТЦ

Вакцинация продавцов
Сотрудникам торговых центров Ростова-на-Дону напомнили о необходимости сделать прививку от коронавируса. Персонал ТЦ входит в перечень категорий сотрудников, которым требуется вакцинация. Перечень еще весной составили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что для вакцинации сотрудников ТЦ создали все условия: от прививочных пунктов до возможности выезда врачей при большом количестве сотрудников.
Расширение Вавилова
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что снос жилых домов для расширения улицы Вавилова неизбежен. По словам главы администрации, проект проходил государственную экспертизу, то есть экономически обоснован.
Горожане посчитали, что сноса такого большого количества жилых домов можно было избежать, если бы дорогу пустили по пустырю. На это сити-менеджер ответил, что для оценки проектов есть специалисты.
Ларьки в переходах
Большинство жителей Ростова проголосовали против ларьков в подземных переходах, опрос на эту тему провело управление торговли. Свое мнение высказали около тысячи ростовчан, большинство из которых потребовали запретить установку торговых точек в переходах.
При этом идею разместить в переходах карты интерактивного поиска и схемы туристических маршрутов многие горожане поддержали.