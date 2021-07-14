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Новости среды в Ростове о сносе домов из-за Вавилова и вакцинации работников ТЦ

14 июля 2021, 14:36
Фото: pexels.com
Власти Ростова-на-Дону потребовали вакцинировать персонал торговых центров и заявили о неизбежности сноса жилых домов для расширения улицы Вавилова, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Вакцинация продавцов

Сотрудникам торговых центров Ростова-на-Дону напомнили о необходимости сделать прививку от коронавируса. Персонал ТЦ входит в перечень категорий сотрудников, которым требуется вакцинация. Перечень еще весной составили в Роспотребнадзоре.

Фото: rostov-gorod.ru

Отмечается, что для вакцинации сотрудников ТЦ создали все условия: от прививочных пунктов до возможности выезда врачей при большом количестве сотрудников.

Расширение Вавилова

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что снос жилых домов для расширения улицы Вавилова неизбежен. По словам главы администрации, проект проходил государственную экспертизу, то есть экономически обоснован.

Фото: rostov-gorod.ru

Горожане посчитали, что сноса такого большого количества жилых домов можно было избежать, если бы дорогу пустили по пустырю. На это сити-менеджер ответил, что для оценки проектов есть специалисты.

Ларьки в переходах

Большинство жителей Ростова проголосовали против ларьков в подземных переходах, опрос на эту тему провело управление торговли. Свое мнение высказали около тысячи ростовчан, большинство из которых потребовали запретить установку торговых точек в переходах.

Фото: vk.com/rostovnadonu

При этом идею разместить в переходах карты интерактивного поиска и схемы туристических маршрутов многие горожане поддержали.

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