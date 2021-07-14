Шойгу лично проинспектирует соединения и воинские части в Ростове-на-Дону

В среду, 14 июля, в Ростовскую область прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Главной целью приезда министра обороны является проверка мотострелковой дивизии, а также сбор отчетности от командующих подразделений войск ЮВО.
Дополнительно будет изучен вопрос развития социальной инфраструктуры гарнизонов, расположенных в Ростовской области, и будет проведена проверка реализации гособоронзаказа на авиастроительном предприятии города.
Днем ранее в Ростовской области предупредили о военной технике, которую можно было встретить на трассах региона. Масштабная передислокация техники будет проведена в Ростовской области до 30 июля.