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Шойгу лично проинспектирует соединения и воинские части в Ростове-на-Дону

14 июля 2021, 09:54
Фото: mil.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу в Южный военный округ с целью проверки воинских соединений, расположенных в Ростове-на-Дону, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В среду, 14 июля, в Ростовскую область прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Главной целью приезда министра обороны является проверка мотострелковой дивизии, а также сбор отчетности от командующих подразделений войск ЮВО.

Дополнительно будет изучен вопрос развития социальной инфраструктуры гарнизонов, расположенных в Ростовской области, и будет проведена проверка реализации гособоронзаказа на авиастроительном предприятии города.

Днем ранее в Ростовской области предупредили о военной технике, которую можно было встретить на трассах региона. Масштабная передислокация техники будет проведена в Ростовской области до 30 июля.

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