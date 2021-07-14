В Ростовской области из магазинов изъяли более семи тонн некачественной рыбной икры

По данным следствия, фигурант с 2018 по 2019 годы занимался сбытом икры через сеть магазинов. Она не отвечала требованиям безопасности жизни.
Во время обысков изъяли семь тонн красной икры, необходимых документов не было на четыре тонны продукции. Исследования показали, что в продукции содержатся в большом количестве плесень, бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.
«По информации экспертов, употребление икры опасно для жизни. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас все материалы направили в суд. Ранее компании наказали в Ростовской области за продажу просроченного пива.