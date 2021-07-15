Дочери умершего заключенного в Ростовской области не сообщают, почему умер ее отец

Напомним, что в ноябре 2020 года RostovGazeta сообщала, что осужденный Роман Михайлов умер от сепсиса, который образовался на пролежнях после длительного привязывания его к кровати в больнице регионального ГУФСИН.
Галина Михайлова - дочь умершего заключенного Романа Михайлова, до сих пор находится в неведении, что же произошло с ее отцом в Межобластной туберкулезной больнице (МОТБ) ГУФСИН по Ростовской области. Она не понимает, как мог умереть здоровый мужчина, и кто виноват в его смерти.
«Я подавала заявление на возбуждение уголовного дела, но ответа до сих пор нет», - сообщила она.
Михайлова рассказала, что ее отец был крупным человеком, весил более 120 кг. За три месяца пребывания в МОТБ-19 у него развилась дистрофия. И когда ей выдали тело, мужчина весил не более 60 килограммов.
Подробнее в материале: Пытки в тюрьмах: чем закончились издевательства над заключенными в Ростовской области