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Дочери умершего заключенного в Ростовской области не сообщают, почему умер ее отец

15 июля 2021, 15:30
Фото: 61.fsin.gov.ru
Дочь умершего в больнице ГУФСИН по Ростовской области заключенного Романа Михайлова подавала заявление на возбуждение уголовного дела, но ответ не получила до сих пор, о чем она сообщила RostovGazeta.

Напомним, что в ноябре 2020 года RostovGazeta сообщала, что осужденный Роман Михайлов умер от сепсиса, который образовался на пролежнях после длительного привязывания его к кровати в больнице регионального ГУФСИН.

Галина Михайлова - дочь умершего заключенного Романа Михайлова, до сих пор находится в неведении, что же произошло с ее отцом в Межобластной туберкулезной больнице (МОТБ) ГУФСИН по Ростовской области. Она не понимает, как мог умереть здоровый мужчина, и кто виноват в его смерти.

«Я подавала заявление на возбуждение уголовного дела, но ответа до сих пор нет», - сообщила она.

Михайлова рассказала, что ее отец был крупным человеком, весил более 120 кг. За три месяца пребывания в МОТБ-19 у него развилась дистрофия. И когда ей выдали тело, мужчина весил не более 60 килограммов.

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