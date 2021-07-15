Дочери умершего заключенного в Ростовской области не сообщают, почему умер ее отец

Галина Михайлова - дочь умершего заключенного Романа Михайлова, до сих пор находится в неведении, что же произошло с ее отцом в Межобластной туберкулезной больнице (МОТБ) ГУФСИН по Ростовской области. Она не понимает, как мог умереть здоровый мужчина, и кто виноват в его смерти.