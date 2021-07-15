«Ресо-гарантия» проиграла суд против автосалона, который поджег сотрудник

В конце 2018 года сотрудник одного из автосалонов ООО «Аксель-Ренорд» (г. Мурманск) облил горючей жидкостью и поджог машины, находящиеся в ремонтной зоне. В результате были полностью уничтожены два Рено Логан и Рено Сандеро. После этого мужчина сел в Рено Сандеро и попытался уехать, но опрокинулся на автомобиле. Позже его поймали, но освободили от уголовной ответственности, решив, что он был в состоянии невменяемости.