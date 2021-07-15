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«Ресо-гарантия» проиграла суд против автосалона, который поджег сотрудник

15 июля 2021, 06:35
Фото: pixabay.com
Суд взыскал с СПАО «Ресо-гарантия» порядка 5,4 миллиона рублей в пользу автосалона, который пытался сжечь невменяемый сотрудник, следует из судебных документов.

В конце 2018 года сотрудник одного из автосалонов ООО «Аксель-Ренорд» (г. Мурманск) облил горючей жидкостью и поджог машины, находящиеся в ремонтной зоне. В результате были полностью уничтожены два Рено Логан и Рено Сандеро. После этого мужчина сел в Рено Сандеро и попытался уехать, но опрокинулся на автомобиле. Позже его поймали, но освободили от уголовной ответственности, решив, что он был в состоянии невменяемости.

Владелец автосалона обратился в «Ресо-гарантию» за страховым возмещением, но получил отказ, мотивированный тем, что страховым случаем не является ущерб, возникший в результате умышленных действий страхователя или его сотрудников.

«Между тем, согласно заключению комиссии экспертов от 18.04.2019 осужденный страдал хроническим психическим расстройством (шизофренией), не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — отмечается в решении суда.

«Ресо-гарантия» пыталась обжаловать это решение, но суды вышестоящих инстанций отклонили ее жалобы.

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