Как записаться и где можно пройти вакцинацию от коронавируса в Ростове?

Пациенту выдают документ, подтверждающий его согласие на вакцинацию, который необходимо заполнить. После этого врач осматривает человека на предмет самочувствия и, если жалоб, противопоказаний или тревожных симптомов нет, отправляет на укол. Укол ставят в плечевую часть руки, вся процедура занимает не более полуминуты. Людям, страдающим аллергией, лучше после привки остаться в пункте на некоторое время, чтобы врач мог следить за самочувствием.