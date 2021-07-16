Как записаться и где можно пройти вакцинацию от коронавируса в Ростове?

Posted 16 июля 2021, 10:08
Published 16 июля 2021, 10:08
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Пункты вакцинации от коронавируса в Ростовской области открыли и в государственных больницах, и в общественных местах, включая торговые центры. Только в Ростове в настоящее время работают 56 прививочных пунктов, где поставить укол может любой желающий.
На середину июля в Ростовской области полностью завершили вакцинацию более 550 тысяч человек, еще 864,2 тысячи дончан получили первый компонент. В южной столице процент привитых достиг 54%, власти уже заявили о приближении к выполнению плана.
Для того, чтобы у населения региона выработался коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения. В области надеются, что необходимого показателя удастся достичь уже к сентябрю. Так как же проходит бесплатная вакцинация от COVID-19 в Ростовской области и как сделать прививку от коронавируса?
Самый простой способ — записаться на вакцинацию через портал госуслуг. В регионе прививочная кампания идет не первый месяц, работа стационарных и мобильных прививочных пунктов уже четко отлажена, как и обслуживающих их медиков. Также можно позвонить в ближайший пункт или прийти лично. Где сделать прививку от коронавируса, можно узнать по телефонам горячей линии.
На предприятия и в отдаленные населенные пункты отправляют выездные бригады вакцинации от коронавируса. В Ростове для удобства граждан работают круглосуточные пункты, в которых можно привиться в любое время.
У пришедшего на прививку от ковида с собой должны быть:
Пациенту выдают документ, подтверждающий его согласие на вакцинацию, который необходимо заполнить. После этого врач осматривает человека на предмет самочувствия и, если жалоб, противопоказаний или тревожных симптомов нет, отправляет на укол. Укол ставят в плечевую часть руки, вся процедура занимает не более полуминуты. Людям, страдающим аллергией, лучше после привки остаться в пункте на некоторое время, чтобы врач мог следить за самочувствием.
Дату введения второго компонента назначат автоматически, интервал между двумя уколами должен составлять не менее 21 дня. После второго укола пациент получает сертификат, если запись проводилась на госуслугах, он появится в личном кабинете в электронном виде. В сертификате вакцинации указывают даты введения первого и второго компонента, а также номер партии вакцины.
Сделать прививку от коронавируса должны не менее 60% жителей Российской Федерации, поэтому кампания проходит во всех регионах страны. В некоторых регионах прививка стала обязательной, первыми соответствующее постановление подписали московские власти, где уже к 15 июля должны были уколоться первым компонентом не менее 60% сотрудников определенных сфер экономики. Второй укол они обязаны поставить не позже 15 августа.
В Ростовской области не раз заговаривали о возможном вводе обязательной вакцинации, на этом настаивал региональный Роспотребнадзор. Уже с 1 июля постановлением заместителя главного санитарного врача региона Анатолия Конченко обязали привиться сотрудников сфер торговли, транспорта, медицины и общепита.
Из-за этого уже через неделю в прививочных пунктах практически по всей области закончилась вакцина и даже приостановили запись на прививки. Ситуация выровнялась довольно быстро, в регион поступила большая партия вакцины, но на сутки прививочную кампанию пришлось приостановить.
Первые прививки в Ростовской области стали ставить еще в конце 2020 года, тогда их получили сотрудники медицинских учреждений. Вакцинацию медиков проводили в тестовом режиме с наблюдением за их самочувствием и ведением дневника, в котором описывалось состояние привитых. После того, как оценили влияние вакцины на добровольцев, ее разрешили для массового использования.
В регионе работают 353 пункта вакцинации, из них более половины являются мобильные. Выездная вакцинация, в частности, предусмотрена для предприятий, на которых работают более 30 сотрудников, в таких случаях врачи приезжают на адрес организации.
В прививочных пунктах области работают 350 врачей, 500 медсестер и 200 медицинских регистраторов.
Попасть на прививку можно несколькими способами:
Прививка бесплатна для всех жителей России, а большой выбор пунктов позволяет сделает прививку рядом с домом. Для тех дончан, кто живет в отдаленных районах и населенных пунктах, предусмотрена выездная вакцинация, когда врачи приезжают по месту жительства.
Как уже говорилось, в Ростове работают 56 прививочных пунктов, это не только поликлиники и больницы, но и торговые центры «Рио», «Галерея Астор», «Эксперт», «МЕГАМАГ», «Золотой Вавилон», а также здания ПАО «Ростсельмаш» и Ростовского цирка.
В большинстве районных поликлиник и больниц Ростовской области работают прививочные пункты. В Ростове это больница № 1 имени Семашко на Ворошиловском проспекте, а также горбольницы № 4, 6, 7, 8, 20 и другие. Во всех медучреждениях все желающие могут пройти вакцинацию от коронавируса по предварительной записи.
Сделать прививку можно и в районных поликлиниках, в частности, пункты работают в Кагальницком, Песчанокопском, Азовском и остальных районах Ростовской области.
Первый прививочный пункт с круглосуточным графиком работы появился в Ростове-на-Дону в середине мая. Горожане получили возможность в любое время поставить укол в городской больнице № 8, расположенной на улице Красноармейской, 19.
Спустя время в городе появился второй подобный объект по адресу проспект Коммунистический, 39 в городской больнице № 20.
Условия приема здесь такие же, как и во всех остальных местах: для вакцинации необходимо иметь на руках паспорт, медицинский страховой полис и СНИЛС.
Не остались в стороне и частные клиники, вносящие свой вклад в массовую иммунизацию населения. Услуги по защите от коронавируса предлагают многие частные медучреждения Ростова: «Гармония» на Красноармейской, 170, «Инвитро» на Нагибина, 49 и еще по 13 адресам, «Гемотест» на Пушкинской, 81 и многие другие.
Вакцинация в частных клиниках бесплатная, а вот за прием у терапевта придется заплатить перед каждым уколом. Но этот вариант выбирают очень многие горожане по двум причинам: не любят стоять в очереди и не очень доверяют государственным медучреждениям.
Многие жители Ростова предпочитают сделать прививку не в больнице или поликлинике, а в торговом центре. Такое размещение оказалось востребованным у горожан, поэтому по городу открыли множество точек.
Это торговые центры «Галерея Астор» на проспекте Буденовский 49/97, «Золотой Вавилон» на Малиновского, 25, «МЕГАМАГ» на Пойменной, 1, «Сокол» на проспекте Стачки, 25, а также универмаг «Солнышко» на пересечении Большой Содовой с переулком Университетский.
Сама процедура в торговых центрах проходит также, как и везде: с предварительным осмотром у терапевта и при наличии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих наличие медстраховки. Кроме того, пациенту необходимо подписать согласие на вакцинацию.
В торговых центрах прививают и сотрудников магазинов, которые входят в перечень, составленный еще весной Роспотребнадзором. Для того, чтобы процесс прошел как можно спокойнее и быстрее, в ТЦ открыли дополнительные точки и организовали выезд бригад медиков для магазинов, в которых работают более 30 сотрудников.
В настоящее время в Ростове-на-Дону нет прививочных пунктов в парках или скверах. Такая услуга на сегодняшний день доступна жителям и гостям Москвы, в скверах которой установили специальные павильоны. В павильонах можно пройти осмотр у врача и сделать укол.
Жителей России прививают тремя вакцинами: «ГамКовидВак», «ЭпивакКорона» и «КовиВак». Все три вида доступны и жителям Ростовской области, но наличие их в поликлиниках необходимо узнавать заранее. Вакцинация является добровольной для всех россиян, но врачи настоятельно рекомендуют поставить укол для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь не только себе, но и своим родным и близким.
После прививки нельзя заболеть коронавирусом, препарат не содержит живого вируса и не может привести к болезни. Не имеют доказательств и прочие слухи о том, что после укола якобы можно стать бесплодным или получить серьезные осложнения.
Осложнения после вакцинации в подавляющем большинстве случаев такие же, как и после любой другой прививки:
Такие симптомы длятся не более суток-трех и не требуют какого-либо лечения. Если температура тела поднимается выше 38,5 С, можно выпить жаропонижающее.
Место укола первые сутки нельзя мочить, так же три дня нельзя употреблять алкоголь. Не рекомендуется пить спиртное и в день перед прививкой.
Выбрать вакцину можно самостоятельно, но чаще такое решение принимает медработник, который проводит осмотр. В Ростовской области чаще всего доступен только один препарат, это «Спутник V», все остальные вакцины застать в Ростове и области сложно, когда поступит тот же «КовиВак», не могут ответить даже специалисты министерства здравоохранения.
Сертификат, подтверждающий, что человек привит от коронавируса, выдают в медицинском учреждении после второго укола. Если запись производилась через портал госуслуг, то он придет в электронном виде. Найти сертификат можно будет в личном кабинете, где он и будет храниться.
Наличие сертификата намного облегчает жизнь, не надо проходить ПЦР-тесты при поездке на море, можно спокойно заселиться в отель. И хотя в Ростовской области пока не рассматривают введение QR-кодов для привитых, такая практика уже распространена в Москве.
Требование сделать прививку в Ростовской области вызвало всплеск мошенничеств — интернет-ресурсы наперебой предлагали купить сертификат. Мошенники заводят подставные аккаунты в соцсетях и просят у покупателей личные данные (фамилию, имя, отчество), адрес проживания и номер СНИЛС. Личных встреч при покупке не происходит, все делается дистанционно.
Жителей Ростовской области предостерегают от покупки поддельного сертификата и в Роспотребнадзоре, и в полиции. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев продажу сертификатов о вакцинации назвал «медвежьей услугой». По словам Ковалева, выявлением и ликвидацией интернет-ресурсов, торгующих поддельными сертификатами, занимаются правоохранительные органы. Если же Роспотребнадзор выявляет подобные факты, то передает материалы в МВД.
Ростовчан просят не рисковать своим здоровьем и пройти вакцинацию. На середину июля число полностью привитых жителей в регионе превысило 563 тысячи человек, первый компонент получили 887,2 тысячи дончан.