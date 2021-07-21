Похитивших 10 млн рублей за капремонт мошенников в Волгодонске не хотят судить

«В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следственные действия в рамках указанных возбужденных уголовных дел выполнены. Однако, в суд материалы уголовных дел до сих пор не направлены», - комментирует источник.