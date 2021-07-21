Похитивших 10 млн рублей за капремонт мошенников в Волгодонске не хотят судить

Posted 21 июля 2021, 15:08
Published 21 июля 2021, 15:08
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность предпринимателя в Волгодонске, заместителя директора ООО «Уют-2», председателя многоквартирного дома по улице Энтузиастов, 20, а также председателя МКД по улице Гагарина, 73. Они связаны с хищением денежных средств собственников дома, выделенных на капремонт.
В частности, предприниматель с 2019 по 2020 годы в рамках договоров подряда с ООО «Уют-2» выполнил капремонт кровли 8 многоквартирных домов на общую сумму свыше 10 млн рублей. Часть денег путем завышения стоимости строительных материалов и фиктивного увеличения площадей кровли МКД были похищены.
При этом подложные документы по указанию бизнесмена изготавливала заместитель директора ООО «Уют-2», а председатели домов за незаконные денежные вознаграждения подписывали акты выполненных работ, фактически не удостоверившись в объеме и качестве их выполнения.
«В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Следственные действия в рамках указанных возбужденных уголовных дел выполнены. Однако, в суд материалы уголовных дел до сих пор не направлены», - комментирует источник.