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Posted 29 июля 2021, 13:15

Published 29 июля 2021, 13:15

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростовской области арестовали посредника по делу о взятке в МРЭО Таганрога

В Ростовской области арестовали посредника по делу о взятке в МРЭО Таганрога

29 июля 2021, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Виталия Савенкова, которому вменяют передачу взяток сотрудникам ГИБДД в Таганроге, говорится в материалах суда.

Суд заключил фигуранта под стражу на срок 1 месяц и 28 суток. В СИЗО он пробудет до 23 сентября.

Ранее в Следкоме сообщили, что сотрудник образовательного учреждения по подготовке водителей и его знакомый передали взятки представителям МРЭО в Таганроге. За это их клиентам должны были выдать права.

По данным фактам возбудили уголовное дело, а в подразделении ГИБДД Таганрога прошли обыски. В данный момент выясняются все обстоятельства преступления.

Ранее осужденный за вымогательство ростовский экс-прокурор избежал тюрьмы.

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