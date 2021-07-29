В Ростовской области арестовали посредника по делу о взятке в МРЭО Таганрога

Posted 29 июля 2021, 13:15
Published 29 июля 2021, 13:15
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Суд заключил фигуранта под стражу на срок 1 месяц и 28 суток. В СИЗО он пробудет до 23 сентября.
Ранее в Следкоме сообщили, что сотрудник образовательного учреждения по подготовке водителей и его знакомый передали взятки представителям МРЭО в Таганроге. За это их клиентам должны были выдать права.
По данным фактам возбудили уголовное дело, а в подразделении ГИБДД Таганрога прошли обыски. В данный момент выясняются все обстоятельства преступления.