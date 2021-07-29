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Posted 29 июля 2021, 11:37

Published 29 июля 2021, 11:37

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростовской области в 2021 году суды вернули прокурорам 50 дел

В Ростовской области в 2021 году суды вернули прокурорам 50 дел

29 июля 2021, 11:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области с начала текущего прокурорам от судебных инстанций вернулось 50 дел, сообщил прокурор региона Роман Прасков.

Он поручил изменить подход к работе в нескольких территориях. Это касается прокуроров Аксайского и Октябрьского районов.

Он добавил, что 15 человек были незаконно привлечены к уголовной ответственности. Это в два раза больше, чем годом ранее.

«Происходят просчеты правоохранительных органов и надзирающих прокуроров», — уточнил Прасков.

По его словам, было возбуждено 20 уголовных дел, касающихся нацпроектов. С начала года зарегистрировали 600 нарушений в этой сфере.

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