В Ростовской области в 2021 году суды вернули прокурорам 50 дел

Posted 29 июля 2021, 11:37
Published 29 июля 2021, 11:37
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Он поручил изменить подход к работе в нескольких территориях. Это касается прокуроров Аксайского и Октябрьского районов.
Он добавил, что 15 человек были незаконно привлечены к уголовной ответственности. Это в два раза больше, чем годом ранее.
«Происходят просчеты правоохранительных органов и надзирающих прокуроров», — уточнил Прасков.
По его словам, было возбуждено 20 уголовных дел, касающихся нацпроектов. С начала года зарегистрировали 600 нарушений в этой сфере.