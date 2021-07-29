rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2021, 08:25

Published 29 июля 2021, 08:25

Modified 11 сентября 2022, 15:29

Updated 11 сентября 2022, 15:29

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика

29 июля 2021, 08:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в Неклиновском районе следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика, которому вовремя не оказали медицинскую помощь, об этом сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело было возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности восьмилетнему ребенку. В регионе назначили проведение экспертизы, которая позволит установить причины и обстоятельства смерти мальчика. По результатам экспертизы будет выбрана мера пресечения в отношении лиц, причастных к смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик навещал бабушку и дедушку в селе Натальевка под Таганрогом, когда внезапно ему стало плохо. У ребенка проявилась сложная симптоматика неизвестного на данный момент заболевания.

Родственники ребенка не смогли добиться от врачей оказания медицинской помощи в Натальевской больнице, в результате чего время было упущено, и ребенок скончался в больнице Таганрога, не приходя в сознание.

Материалы по теме
В Башкирии ребенок умер по дороге в больницуВ Азовской ЦРБ умер маленький ребенок
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика