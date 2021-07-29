В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика

Posted 29 июля 2021, 08:25
Published 29 июля 2021, 08:25
Modified 11 сентября 2022, 15:29
Updated 11 сентября 2022, 15:29
Уголовное дело было возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности восьмилетнему ребенку. В регионе назначили проведение экспертизы, которая позволит установить причины и обстоятельства смерти мальчика. По результатам экспертизы будет выбрана мера пресечения в отношении лиц, причастных к смерти ребенка.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик навещал бабушку и дедушку в селе Натальевка под Таганрогом, когда внезапно ему стало плохо. У ребенка проявилась сложная симптоматика неизвестного на данный момент заболевания.
Родственники ребенка не смогли добиться от врачей оказания медицинской помощи в Натальевской больнице, в результате чего время было упущено, и ребенок скончался в больнице Таганрога, не приходя в сознание.