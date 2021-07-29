В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика

Уголовное дело было возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности восьмилетнему ребенку. В регионе назначили проведение экспертизы, которая позволит установить причины и обстоятельства смерти мальчика. По результатам экспертизы будет выбрана мера пресечения в отношении лиц, причастных к смерти ребенка.