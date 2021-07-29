Жители центра Ростова-на-Дону три месяца живут без горячей воды

Жители центральной части Ростова-на-Дону пожаловались, что у них с весны нет горячей воды, сообщили они в Instagram.

Обращение поступило от жительницы дома по проспекту Соколова. По ее словам, горячее водоснабжение отсутствует с мая. «Когда закончится этот кошмар? Нельзя же так издеваться над людьми», — написала местная жительница. В комментариях отметился департамент ЖКХ и энергетики. Представитель ведомства заявил, что 27 июля завершились работы по устранению дефекта на тепловой сети. Но при заполнении системы водой был выявлен дефект на тепловом вводе. Теперь возобновить водоснабжение планируется 5 августа. Ранее ростовчане собрались звонить Путину из-за отсутствия воды в жару. Материалы по теме В начале следующей рабочей недели центр Ростова-на-Дону останется без воды