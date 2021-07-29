Жители центра Ростова-на-Дону три месяца живут без горячей воды

Posted 29 июля 2021, 14:10
Published 29 июля 2021, 14:10
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Обращение поступило от жительницы дома по проспекту Соколова. По ее словам, горячее водоснабжение отсутствует с мая.
«Когда закончится этот кошмар? Нельзя же так издеваться над людьми», — написала местная жительница.
В комментариях отметился департамент ЖКХ и энергетики. Представитель ведомства заявил, что 27 июля завершились работы по устранению дефекта на тепловой сети.
Но при заполнении системы водой был выявлен дефект на тепловом вводе. Теперь возобновить водоснабжение планируется 5 августа.