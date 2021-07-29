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Posted 29 июля 2021, 14:10

Published 29 июля 2021, 14:10

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Жители центра Ростова-на-Дону три месяца живут без горячей воды

Жители центра Ростова-на-Дону три месяца живут без горячей воды

29 июля 2021, 14:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители центральной части Ростова-на-Дону пожаловались, что у них с весны нет горячей воды, сообщили они в Instagram.

Обращение поступило от жительницы дома по проспекту Соколова. По ее словам, горячее водоснабжение отсутствует с мая.

«Когда закончится этот кошмар? Нельзя же так издеваться над людьми», — написала местная жительница.

В комментариях отметился департамент ЖКХ и энергетики. Представитель ведомства заявил, что 27 июля завершились работы по устранению дефекта на тепловой сети.

Но при заполнении системы водой был выявлен дефект на тепловом вводе. Теперь возобновить водоснабжение планируется 5 августа.

Ранее ростовчане собрались звонить Путину из-за отсутствия воды в жару.

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