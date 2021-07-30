В Ростовской области ищут пропавшего 70-летнего мужчину

Posted 30 июля 2021,, 19:06
Published 30 июля 2021,, 19:06
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
В сообщении сказано, что мужчина из поселка Мамаев Курган нуждается в медпомощи. Он может находиться в соседних поселках, пишет "КП-Ростов".
Среди особых примет: рост 170 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы, наличие бороды и усов.
На момент пропажи на мужчине были: голубая рубашка в мелкую клетку, серые брюки, черные носки и темные мокасины.
Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Александровича Паленного, могут сообщить ее по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.