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Posted 30 июля 2021,, 19:06

Published 30 июля 2021,, 19:06

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Ростовской области ищут пропавшего 70-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего 70-летнего мужчину

30 июля 2021, 19:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По сообщению поискового отряда "ЛизаАлертЮг", в Ростовской области ведут поиски пропавшего 70-летнего мужчины. С 22 июля о местонахождении Юрия Александровича Паленного ничего неизвестно.

В сообщении сказано, что мужчина из поселка Мамаев Курган нуждается в медпомощи. Он может находиться в соседних поселках, пишет "КП-Ростов".

Среди особых примет: рост 170 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы, наличие бороды и усов.

На момент пропажи на мужчине были: голубая рубашка в мелкую клетку, серые брюки, черные носки и темные мокасины.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Александровича Паленного, могут сообщить ее по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

#Общество#Новости
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