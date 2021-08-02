Ковалев назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Posted 2 августа 2021, 11:23
Published 2 августа 2021, 11:23
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
По его словам, предыдущая неделя не стала переломной и заболеваемость продолжает расти. На фоне этого люди игнорируют масочный режим и социальную дистанцию.
«Заболеваемость за неделю достигла 2900 случаев. Это на 15% выше, чем неделей ранее», — уточнил Ковалев.
Он добавил, что новые случаи заражения выявляют во всех территориях. И в 100% случаев в регионе выявляется индийский штамм.
Ранее в Ростовской области установили новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Каждый день положительные результаты тестов получают более 400 местных жителей.