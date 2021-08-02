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Posted 2 августа 2021, 11:23

Published 2 августа 2021, 11:23

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Ковалев назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

Ковалев назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Ростовской области

2 августа 2021, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается крайне сложной, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его словам, предыдущая неделя не стала переломной и заболеваемость продолжает расти. На фоне этого люди игнорируют масочный режим и социальную дистанцию.

«Заболеваемость за неделю достигла 2900 случаев. Это на 15% выше, чем неделей ранее», — уточнил Ковалев.

Он добавил, что новые случаи заражения выявляют во всех территориях. И в 100% случаев в регионе выявляется индийский штамм.

Ранее в Ростовской области установили новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Каждый день положительные результаты тестов получают более 400 местных жителей.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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