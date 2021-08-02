Вакцинация детей от коронавируса в России: ответы на наиболее частые вопросы

Дети, родители которых не дали согласия, прививаться не будут, но насколько разумно такое решение? Непривитый ребенок оказывается беззащитным перед страшными болезнями, которые с таким трудом победило человечество. Более того, если в детсадовской группе или школьном классе вводят карантин из-за какого-либо заболевания, детям без прививок посещать учреждение нельзя до конца инкубационного периода. Если же вводят один карантин за другим, малыш остается дома долгие месяцы. Также на два месяца отправляют домой непривитых детей в тех случаях, когда остальные воспитанники получают вакцину от полиомелита. Делается это, чтобы исключить заражение малышей без прививки.