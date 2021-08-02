Вакцинация детей от коронавируса в России: ответы на наиболее частые вопросы

Posted 2 августа 2021, 13:31
Published 2 августа 2021, 13:31
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
В России существует график обязательных прививок от рождения и до совершеннолетия ребенка. Надо понимать, что эта мера уже более 200 лет является единственным способом защитить человечество от смертельно опасных заболеваний. На протяжении веков населении Земли вымирало от эпидемий чумы, оспы и прочих болезней, остановить смертность удалось только после изобретения вакцин.
Любая вакцина представляет собой препарат с содержанием белков или штаммов микробов, которые ослаблены или не активны. При попадании в организм препарат запускает процесс выработки иммунитета к тому или иному заболеванию. В результате процесса в организме человека появляются антитела, которые и защищают от опасных болезней.
Первые прививки детям делают еще в роддоме, далее необходимо придерживаться утвержденного Минздравом графика. В некоторых случаях прививки не делают из-за медицинского отвода, который дают при ОРВИ, обострении аллергии или дерматита, перед поездкой в другие регионы. Такие состояния, как эпилепсия, дисбактериоз, недоношенность, поводом для отказа от вакцинации не являются.
Справку о медотводе выдает участковый педиатр или врач в детском саду или школе. После того, как причины для медотвода исчезают, ребенку ставят прививку.
Можно ли делать прививку ребенку в текущий момент, решает также врач, который проводит обязательный осмотр. Если при осмотре педиатр не выявляет признаков простуды или других противопоказаний, то детей отправляют на укол.
Иногда вакцина бывает сложной, сразу от нескольких заболеваний, но беспокоиться, что она может вызывать ухудшение состояния, не стоит — компоненты такого препарата не конфликтуют друг с другом и его состав утвержден Минздравом.
Вакцинация детей и подростков в нашей стране является добровольной, заставить сделать укол не может ни педиатр, ни кто-либо другой. В последние годы все чаще родители отказываются делать детям прививки, попадая под влияние так называемых антипрививочников, которые утверждают, что вакцинация — это зло. Нужна ли вакцинация детям, решают родители, но они должны понимать, что в таком случае берут ответственность за здоровье малыша на себя.
Что касается прививки от коронавируса, то ВОЗ в начале лета 2021 года признал, что ее можно ставить и несовершеннолетним. В случае с детьми препарат рекомендуют использовать для профилактики COVID-19, течение которого у подростков проходит намного легче, нежели у взрослых. По этой причине эта категория населения не входит в число граждан, нуждающихся в срочной вакцинации.
По рекомендации ВОЗ, для уколов подростков от 12 до 15 лет можно применять препараты от компаний Pfizer и BionTech. При этом в настоящее время прививки детям от ковида не делают, специалисты проводят испытания.
В России пока нет вакцины от коронавируса для детей, об этом в середине июля рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По словам Кузнецовой, центр имени Гамалеи проводит необходимые клинические исследования, после регистрации вакцины прививать детей будут только с согласия родителей. В исследованиях принимают участие сто несовершеннолетних от 12 до 17 лет, которым в начале июля сделали укол первым компонентом «Спутника V» в более легкой форме.
Говорить о том, с какого возраста начнут ставить прививку российским детям, будет ли вакцинация в школе и детском садике, когда начнется и станет ли обязательной, а также будут ли принудительно прививать детей от коронавируса, пока рано. Ответы на эти вопросы россияне получат только после появления зарегистрированной вакцины от коронавируса для подростков.
Тревога родителей, которые переживают, как их малыш перенесет укол, вполне понятна. Давайте разберемся, действительно ли прививки опасны, как утверждают их противники, или это самый действенный способ уберечь своего ребенка от тяжелых последствий.
Как уже говорилось, детей в России прививают согласно Национальному календарю профилактических прививок, который содержит порядок введения препаратов и сроки. Более того, в некоторых российских регионах действуют свои календари по вакцинации от местных инфекций.
В общероссийский календарь включены прививки от 12 опасных заболеваний, среди которых корь, туберкулез, дифтерия, полиомиелит, столбняк и другие. Прививки от коронавируса в этом списке нет и пока неизвестно, будет ли она включена и станет ли обязательной. Многие родители отказываются прививать своих малышей, но им стоит помнить, что только вакцина способна защитить детей и исключить их смерть от страшных болезней.
Не стоит забывать, что заразиться тем же коклюшем или столбняком через прививку нельзя — в препаратах содержатся неживые белки возбудителей заболевания. Кроме того, все обязательные вакцины прошли многолетние испытания и их безопасность подтверждена специалистами.
Мнение, что укол может стать причиной аутизма, ошибочно и не имеет никаких доказательств. Другое мнение, что естественный иммунитет, выработанный после перенесенного заболевания, сильнее того, что появился после вакцинации, имеет место быть. Но не стоит забывать, что все болезни, которые входят в список обязательной вакцинации, часто проходят с осложнениями либо приводят к летальному исходу. Прежде чем отказаться от прививки, родителям стоит подумать, какому риску они подвергают своего малыша.
Согласно многолетним исследованиям, иммунитет от вакцины вырабатывается в более благоприятных для здоровья условиях.
Как уже говорилось, в России вакцинация добровольная, принудительно ставить те или иные прививки не может заставить никто. Это касается и прививок от коронавируса, сделать ее тем или иным категориям граждан могут только рекомендовать.
Дети, родители которых не дали согласия, прививаться не будут, но насколько разумно такое решение? Непривитый ребенок оказывается беззащитным перед страшными болезнями, которые с таким трудом победило человечество. Более того, если в детсадовской группе или школьном классе вводят карантин из-за какого-либо заболевания, детям без прививок посещать учреждение нельзя до конца инкубационного периода. Если же вводят один карантин за другим, малыш остается дома долгие месяцы. Также на два месяца отправляют домой непривитых детей в тех случаях, когда остальные воспитанники получают вакцину от полиомелита. Делается это, чтобы исключить заражение малышей без прививки.
Еще один негативный фактор от отказа от прививок — запрет на выезд в некоторые страны и прием на работу в уже взрослом возрасте. Кроме того, непривитым несовершеннолетним запрещают играть чужими игрушками.
В Российской Федерации с конца 20 века вакцинация взрослых и детей является не только правом, но и обязанностью каждого гражданина. Но административной либо уголовной ответственности за отказ не предусмотрено и вакцинация остается добровольной. Тем не менее, пандемия коронавируса дала повод для введение уголовной ответственности для тех россиян, которые не привились и стали источником заражения для других людей. Суд грозит тем распространителям заболевания, которые стали причиной смерти заразившихся.
В рамках испытаний вакцину от ковида вводят подросткам от 12 до 17 лет. Увеличат ли возрастной промежуток после регистрации препарата, пока не известно. В России после 12-ти лет человеку назначают уже взрослые дозы лекарственных препаратов, по этой причине, скорее всего, вакцину от коронавирусной инфекции будут и дальше вводить подросткам старше указанного возраста. Но полной уверенности в этом пока нет.
Как мы уже писали выше, официально зарегистрированной вакцины от ковида для детей в нашей стране пока нет, но ученые делают все возможное, чтобы она появилась. Когда она появится, пока не сообщается, но, предположительно, в ближайшее время.
Как и взрослым, препарат от ковида несовершеннолетним вводят с интервалом в три недели. Иммунитет появляется через 28 дней после первого укола, но интервал между прививками позволяет усилить выработку человеческим организмом антител. Какая-либо подготовка детей к вакцинации не требуется.
Сама процедура проходит в несколько этапов:
Будет ли порядок вакцинации от коронавируса для детей отличаться от вышеуказанной, пока не известно. Рекомендации по вводу препарата разработают уже после того, как его официально зарегистрируют.
Будут ли делать такие прививки в детских садах и школах, пока так же не ясно. С 1 сентября в российских школах начнется новый учебный год, но каких-либо требований или рекомендаций по коронавирусу не предусмотрено кроме тех, что действовали раньше. Это регулярное проветривание и влажная уборка учебных помещений, исключение пересечения учеников разных классов, запрет на проведение массовых мероприятий.
Принудительной вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 в нашей стране нет, как и массовой прививочной кампании для детей и подростков.
Тем не менее, для отдельных категорий взрослого населения введение препарата стало обязательным. Это сотрудники сфер экономики, которые контактируют с большим количеством людей: медработники, продавцы, официанты и бармены, водители общественного транспорта, персонал отелей и гостиниц, соцработники, вахтовики, сотрудники госучреждений. Положение об обязательной вакцинации работников указанных сфер действуют в 28 российских регионах, в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае.
В настоящее время прививки детям от ковида никак не комментируются в законодательстве нашей страны по причине их отсутствия. Но в России действует статья «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которой население может получить полную информацию о необходимости уколов и возможных последствиях, а также самостоятельно выбрать медучреждение для получения услуги.
Если же житель страны по какой-либе причине отказывается ставить укол, то ему могут запретить выезжать в ряд зарубежных государств и посещать образовательные учреждения в случае эпидемии. Это касается и размещения в пансионатах и санаториях.
Минздрав России настоятельно рекомендует родителям взвесить все «за» и «против», прежде чем отказаться прививать своих малышей.