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Posted 3 августа 2021, 13:47

Published 3 августа 2021, 13:47

Modified 18 сентября 2022, 12:07

Updated 18 сентября 2022, 12:07

Чем опасна вакцинация от коронавируса

Чем опасна вакцинация от коронавируса

3 августа 2021, 13:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Несмотря на то, что вакцинация в России идет стремительными темпами, вокруг нее все еще много слухов, тайн и загадок. Так, считается, что после вакцинации от коронавируса, с большим количеством антител, человек все еще остается доступным для коварного вируса.

Почему возникают нежелательные явления после прививки от коронавируса

По каким причинам граждане боятся делать прививку от коронавируса? Причин много. Прежде всего, это страх побочных эффектов. От вакцины действительно могут появиться некоторые дискомфортные ощущения, а именно повышение температуры, ломота в мышцах, боль в месте укола, озноб, головная боль. Все это происходит оттого, что в организм ввели, грубо говоря, частичку шипа коронавируса, и, по сути, он переживает мини-заболевание, в ходе которого иммунная система и начинает вырабатывать антитела к коронавирусу. Таким образом, к примеру, действует вакцина «Спутник V».

Многим не нравятся ограничения, связанные с иммунизацией. Так, к примеру, после прививки нельзя купаться и мочить место инъекции, а также какое-то время не пить алкоголь.

Есть и те противники прививок, которые считают, что препарат способен принести вред, или вовсе не верят в его эффективность. Особенно эта тенденция усилилась, когда в третью волну ковида заболевшими оказались многие вакцинированные ранее граждане. Доверие к вакцине резко упало, стали появляться вопросы – почему люди с наличием антител вновь становятся жертвами коронавируса? Есть ли вообще вакцина, которая защищает на 100 процентов от злосчастного вируса?

Потом врачи-вирусологи объяснили, что важен также срок давности вакцинации: уровень антител со временем сокращается, и возникает опасность заболевания. Впрочем, по этому поводу до сих пор много разных мнений, в том числе и противоречивых.

Какие могут быть последствия вакцинации от коронавируса у детей, отзывы привитых

С недавних пор в России стали прививать детей от коронавируса. Пока речь идет только о клинических испытаниях на подростках от 12 до 17 лет. Им вводят десятую часть от взрослой дозировки и помещают на своеобразный карантин, чтобы наблюдать за состоянием.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Некоторые родители школьников уже делятся подробностями о вакцинации, рассказывают, как дети перенесли прививку, какие ощущения их сопровождали, какой эффект получили от прививки.

Так, многие отметили, что у детей на два дня поднялась температура до 37, отмечали боль в плече. Но все реакции быстро прошли, и вскоре семьи узнавали, что у вакцинированных подростков образовался внушительный титр антител.

Что делать, если после вакцины от коронавируса поднялась температура

Повышение температуры тела – это очень частое явление после антиковидной прививки. Если значение термометра не достигает 37-37,5, то врачи выражают единое мнение – сбивать такую температуру не нужно, это своеобразная реакция организма на действия иммунной системы, он сам справится с данной нагрузкой. Нужно лишь дать ему время и полный покой.

Когда нужно обратиться к врачу

Но если температура держится более 24-36 часов, и тем более поднимается, то это уже серьезный повод обратиться за медицинской помощью, - заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, рассказывая об отечественной вакцине.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Также глава ведомства отметил, что необходимо обращаться к врачу в случае проявления аллергических реакций после вакцинации. При этом он подчеркнул, что аллергические реакции встречаются крайне редко и практически единичны в общем потоке вакцинируемых.

Если же пациент знает о том, что у него есть острая аллергическая реакция на неизвестные препараты, то это является противопоказанием к прививке.

После вакцинации ребенок обладает иммунитетом

Можно сказать, что после вакцинации у детей вырабатывается иммунный ответ на COVID-19, в организме производится определенный титр антител, который защищает их от вируса на определенное время.

Правда, нельзя сбрасывать со счетов и появление новых штаммов коронавируса. В этой связи уже выработанные антитела могут быть бессильны перед новыми мутациями ковида. Поэтому даже после вакцинации врачи предупреждают о том, что мерами безопасности все-таки пренебрегать не стоит, даже если прошел процедуру иммунизации.

Появляются ли антитела после вакцинации

После вакцинации иммунная система человека начинает вырабатывать свой ответ на внедренный белок коронавируса – так называемые антитела. Чем больше антител, тем ниже у пациента риск заразиться и заболеть. Как узнать количество выработанных антител? Очень просто: есть специальный анализ – тест на антитела. Правда, для его расшифровки вам понадобится специалист. Как правило, анализ демонстрирует антитела, выработанные к иммуноглобулину M (IgM) и G (IgG). Первый вид показывает так называемые быстрые антитела, которые свидетельствуют о том, что вы только что переболели или же еще продолжаете болеть. А вот антитела к белку IgG сохраняются до нескольких месяцев и еще долго защищают нас от заражения.

Нужны ли маски после вакцинации

Многие граждане считают, что как только они сделали инъекцию вакцинного препарата, то тут же стали неуязвимыми. Но это не так, - делятся мнением медики, - поскольку нельзя сказать, что у людей уже есть антитела. Они начинают вырабатываться только спустя неделю после укола. Да и то не в стопроцентном объеме.

Поэтому вакцинированным не стоит сразу сбрасывать маски, а необходимо носить их еще какое-то время, чтобы избежать заражения. Также специалисты просят соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и, по возможности, перчатками.

Зачем заполнять дневник вакцинации на госуслугах

Для того чтобы тщательнее вести мониторинг за вакцинированными гражданами и в случае ухудшения их самочувствия суметь оперативно оказать им необходимую помощь, на портале госуслуг запущена интерактивная услуга – дневник вакцинации, в котором пациенты, получившие прививку, могут отмечать все свои ощущения, изменения состояния. Так, ведомство может оперативно отследить заболевающих граждан. Ведь уже известно, что многие пациенты уже в момент вакцинации оказываются инфицированными вирусом, а потом принимают симптомы ковида за проявления побочных действий от вакцинного препарата. Очень важно вовремя отличить симптомы и обратиться к врачу.

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