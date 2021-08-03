Чем опасна вакцинация от коронавируса

После вакцинации иммунная система человека начинает вырабатывать свой ответ на внедренный белок коронавируса – так называемые антитела. Чем больше антител, тем ниже у пациента риск заразиться и заболеть. Как узнать количество выработанных антител? Очень просто: есть специальный анализ – тест на антитела. Правда, для его расшифровки вам понадобится специалист. Как правило, анализ демонстрирует антитела, выработанные к иммуноглобулину M (IgM) и G (IgG). Первый вид показывает так называемые быстрые антитела, которые свидетельствуют о том, что вы только что переболели или же еще продолжаете болеть. А вот антитела к белку IgG сохраняются до нескольких месяцев и еще долго защищают нас от заражения.