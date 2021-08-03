Чем опасна вакцинация от коронавируса

Posted 3 августа 2021, 13:47
Published 3 августа 2021, 13:47
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
По каким причинам граждане боятся делать прививку от коронавируса? Причин много. Прежде всего, это страх побочных эффектов. От вакцины действительно могут появиться некоторые дискомфортные ощущения, а именно повышение температуры, ломота в мышцах, боль в месте укола, озноб, головная боль. Все это происходит оттого, что в организм ввели, грубо говоря, частичку шипа коронавируса, и, по сути, он переживает мини-заболевание, в ходе которого иммунная система и начинает вырабатывать антитела к коронавирусу. Таким образом, к примеру, действует вакцина «Спутник V».
Многим не нравятся ограничения, связанные с иммунизацией. Так, к примеру, после прививки нельзя купаться и мочить место инъекции, а также какое-то время не пить алкоголь.
Есть и те противники прививок, которые считают, что препарат способен принести вред, или вовсе не верят в его эффективность. Особенно эта тенденция усилилась, когда в третью волну ковида заболевшими оказались многие вакцинированные ранее граждане. Доверие к вакцине резко упало, стали появляться вопросы – почему люди с наличием антител вновь становятся жертвами коронавируса? Есть ли вообще вакцина, которая защищает на 100 процентов от злосчастного вируса?
Потом врачи-вирусологи объяснили, что важен также срок давности вакцинации: уровень антител со временем сокращается, и возникает опасность заболевания. Впрочем, по этому поводу до сих пор много разных мнений, в том числе и противоречивых.
С недавних пор в России стали прививать детей от коронавируса. Пока речь идет только о клинических испытаниях на подростках от 12 до 17 лет. Им вводят десятую часть от взрослой дозировки и помещают на своеобразный карантин, чтобы наблюдать за состоянием.
Некоторые родители школьников уже делятся подробностями о вакцинации, рассказывают, как дети перенесли прививку, какие ощущения их сопровождали, какой эффект получили от прививки.
Так, многие отметили, что у детей на два дня поднялась температура до 37, отмечали боль в плече. Но все реакции быстро прошли, и вскоре семьи узнавали, что у вакцинированных подростков образовался внушительный титр антител.
Повышение температуры тела – это очень частое явление после антиковидной прививки. Если значение термометра не достигает 37-37,5, то врачи выражают единое мнение – сбивать такую температуру не нужно, это своеобразная реакция организма на действия иммунной системы, он сам справится с данной нагрузкой. Нужно лишь дать ему время и полный покой.
Но если температура держится более 24-36 часов, и тем более поднимается, то это уже серьезный повод обратиться за медицинской помощью, - заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко, рассказывая об отечественной вакцине.
Также глава ведомства отметил, что необходимо обращаться к врачу в случае проявления аллергических реакций после вакцинации. При этом он подчеркнул, что аллергические реакции встречаются крайне редко и практически единичны в общем потоке вакцинируемых.
Если же пациент знает о том, что у него есть острая аллергическая реакция на неизвестные препараты, то это является противопоказанием к прививке.
Можно сказать, что после вакцинации у детей вырабатывается иммунный ответ на COVID-19, в организме производится определенный титр антител, который защищает их от вируса на определенное время.
Правда, нельзя сбрасывать со счетов и появление новых штаммов коронавируса. В этой связи уже выработанные антитела могут быть бессильны перед новыми мутациями ковида. Поэтому даже после вакцинации врачи предупреждают о том, что мерами безопасности все-таки пренебрегать не стоит, даже если прошел процедуру иммунизации.
После вакцинации иммунная система человека начинает вырабатывать свой ответ на внедренный белок коронавируса – так называемые антитела. Чем больше антител, тем ниже у пациента риск заразиться и заболеть. Как узнать количество выработанных антител? Очень просто: есть специальный анализ – тест на антитела. Правда, для его расшифровки вам понадобится специалист. Как правило, анализ демонстрирует антитела, выработанные к иммуноглобулину M (IgM) и G (IgG). Первый вид показывает так называемые быстрые антитела, которые свидетельствуют о том, что вы только что переболели или же еще продолжаете болеть. А вот антитела к белку IgG сохраняются до нескольких месяцев и еще долго защищают нас от заражения.
Многие граждане считают, что как только они сделали инъекцию вакцинного препарата, то тут же стали неуязвимыми. Но это не так, - делятся мнением медики, - поскольку нельзя сказать, что у людей уже есть антитела. Они начинают вырабатываться только спустя неделю после укола. Да и то не в стопроцентном объеме.
Поэтому вакцинированным не стоит сразу сбрасывать маски, а необходимо носить их еще какое-то время, чтобы избежать заражения. Также специалисты просят соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и, по возможности, перчатками.
Для того чтобы тщательнее вести мониторинг за вакцинированными гражданами и в случае ухудшения их самочувствия суметь оперативно оказать им необходимую помощь, на портале госуслуг запущена интерактивная услуга – дневник вакцинации, в котором пациенты, получившие прививку, могут отмечать все свои ощущения, изменения состояния. Так, ведомство может оперативно отследить заболевающих граждан. Ведь уже известно, что многие пациенты уже в момент вакцинации оказываются инфицированными вирусом, а потом принимают симптомы ковида за проявления побочных действий от вакцинного препарата. Очень важно вовремя отличить симптомы и обратиться к врачу.