Крупный транспортно-пересадочный узел создадут в Ростове на Привокзальной площади

В проекте на площади нынешнего ростовского автовокзала появится терминал А, его реконструкция будет включать в себя переходную галерею и зону транспортной безопасности. А у подпорных стенок реки Темерник возведут терминалы В и С, в которых расположат маршруты пригородного сообщения. Терминал Д будет создан на свободной территории и будет представлять принципиально новый объект с организацией посадки-высадки пассажиров на городские рейсы. В дополнение к уже запланированным терминалам на Привокзальной площади разместят павильон Транспортно-информационного центра, где можно будет приобрести транспортные карты или пополнить их баланс, а также получить консультацию о городских маршрутах и транспорте. Все эти объекты будут построены на внебюджетные средства.