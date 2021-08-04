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Крупный транспортно-пересадочный узел создадут в Ростове на Привокзальной площади

4 августа 2021, 18:01
Фото: Алексей Логвиненко
В Ростове появится крупный транспортно-пересадочный узел на проспекте Сиверса, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что уже подписал документ о перепланировке территории на Привокзальной площади, располагающейся между улицами Красноармейской и Сиверса.

Фото: Алексей Логвиненко

Глава администрации рассказал, что Привокзальная площадь обладает огромным потенциалом. Ее реконструкцией никто не занимался, хотя инфраструктура и схема организации движения на Привокзальной площади безнадежно устарели. Логвиненко считает, что город должен модернизировать объект, чья посещаемость превышает «площадь трех вокзалов» в Москве.

Согласно проекту, представленному Алексеем Логвиненко, на Привокзальной площади будут модернизированы схемы транспортных потоков всех участников движения, а также будут созданы терминалы общественного транспорта.

Фото: Алексей Логвиненко

В проекте на площади нынешнего ростовского автовокзала появится терминал А, его реконструкция будет включать в себя переходную галерею и зону транспортной безопасности. А у подпорных стенок реки Темерник возведут терминалы В и С, в которых расположат маршруты пригородного сообщения. Терминал Д будет создан на свободной территории и будет представлять принципиально новый объект с организацией посадки-высадки пассажиров на городские рейсы. В дополнение к уже запланированным терминалам на Привокзальной площади разместят павильон Транспортно-информационного центра, где можно будет приобрести транспортные карты или пополнить их баланс, а также получить консультацию о городских маршрутах и транспорте. Все эти объекты будут построены на внебюджетные средства.

Ранее сообщалось, что на Левом берегу Дона возведут несколько крупных спортивных объектов, среди них Ледовый дворец и олимпийский бассейн.

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