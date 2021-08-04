Крупный транспортно-пересадочный узел создадут в Ростове на Привокзальной площади

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что уже подписал документ о перепланировке территории на Привокзальной площади, располагающейся между улицами Красноармейской и Сиверса.
Глава администрации рассказал, что Привокзальная площадь обладает огромным потенциалом. Ее реконструкцией никто не занимался, хотя инфраструктура и схема организации движения на Привокзальной площади безнадежно устарели. Логвиненко считает, что город должен модернизировать объект, чья посещаемость превышает «площадь трех вокзалов» в Москве.
Согласно проекту, представленному Алексеем Логвиненко, на Привокзальной площади будут модернизированы схемы транспортных потоков всех участников движения, а также будут созданы терминалы общественного транспорта.
В проекте на площади нынешнего ростовского автовокзала появится терминал А, его реконструкция будет включать в себя переходную галерею и зону транспортной безопасности. А у подпорных стенок реки Темерник возведут терминалы В и С, в которых расположат маршруты пригородного сообщения. Терминал Д будет создан на свободной территории и будет представлять принципиально новый объект с организацией посадки-высадки пассажиров на городские рейсы. В дополнение к уже запланированным терминалам на Привокзальной площади разместят павильон Транспортно-информационного центра, где можно будет приобрести транспортные карты или пополнить их баланс, а также получить консультацию о городских маршрутах и транспорте. Все эти объекты будут построены на внебюджетные средства.
Ранее сообщалось, что на Левом берегу Дона возведут несколько крупных спортивных объектов, среди них Ледовый дворец и олимпийский бассейн.