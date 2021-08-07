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В Ростовской области собирают деньги для семьи погибшего в массовом ДТП младенца

7 августа 2021, 14:30
Фото: УГИБДД по РО
Кумовья родителей младенца, погибшего в ДТП с девятью автомобилями в Аксайском раойне, начали сбор материальной помощи.

Об этом в соцсети сообщила ростовчанка, сын которой является крестником отца погибшего малыша. По словам женщины, мать погибшего младенца находится в реанимации с множественными переломами, полученными в аварии. Препараты для ее восстановления стоят больших денег, которых у семьи, выплачивающей ипотеку, нет.

Фото: instagram.com/aleksandra.derkunskaia

Погибшему ребенку было десять месяцев, он вместе с родителями находился в автомобиле, когда в них врезалась фура.

Напомним, виновником массовой аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» 6 августа стал водитель КамАЗа. В резульате столкновения двух грузовиков и семи легковых автомобилей кроме младенца погибли девочка-подросток и две женщины.

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