В Ростовской области собирают деньги для семьи погибшего в массовом ДТП младенца

Об этом в соцсети сообщила ростовчанка, сын которой является крестником отца погибшего малыша. По словам женщины, мать погибшего младенца находится в реанимации с множественными переломами, полученными в аварии. Препараты для ее восстановления стоят больших денег, которых у семьи, выплачивающей ипотеку, нет.
Погибшему ребенку было десять месяцев, он вместе с родителями находился в автомобиле, когда в них врезалась фура.
Напомним, виновником массовой аварии на федеральной трассе М-4 «Дон» 6 августа стал водитель КамАЗа. В резульате столкновения двух грузовиков и семи легковых автомобилей кроме младенца погибли девочка-подросток и две женщины.