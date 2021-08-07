В Ростовской области собирают деньги для семьи погибшего в массовом ДТП младенца

Об этом в соцсети сообщила ростовчанка, сын которой является крестником отца погибшего малыша. По словам женщины, мать погибшего младенца находится в реанимации с множественными переломами, полученными в аварии. Препараты для ее восстановления стоят больших денег, которых у семьи, выплачивающей ипотеку, нет.