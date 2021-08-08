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Трое мужчин заживо сгорели в тройной аварии в Ростовской области

8 августа 2021, 12:29
Фото: УГИБДД по РО
На трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск в ночь на 8 августа в ДТП заживо сгорели три человека, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 00.30 мск в Мартыновском районе, житель Волгоградской области на Lada Vesta на встречной полосе движения по касательной задел Lada Priora под управлением ростовчанина 1999 года рождения. От удара последний автомобиль съехал в кювет.

Фото: УГИБДД по РО

После этого Lada Vesta врезалась в ехавший за Priora ВАЗ-2114, который в результате столкновения съехал в кювет и загорелся. Водитель ВАЗа 1995 года рождения и два пассажира 1999 и 2002 годов рождения сгорели заживо.

Виновник аварии получил различные повреждения, но остался жив. По факту происшествия начали проверку.

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#Новости#Происшествия
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