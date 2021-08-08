Трое мужчин заживо сгорели в тройной аварии в Ростовской области

Инцидент произошел в 00.30 мск в Мартыновском районе, житель Волгоградской области на Lada Vesta на встречной полосе движения по касательной задел Lada Priora под управлением ростовчанина 1999 года рождения. От удара последний автомобиль съехал в кювет.
После этого Lada Vesta врезалась в ехавший за Priora ВАЗ-2114, который в результате столкновения съехал в кювет и загорелся. Водитель ВАЗа 1995 года рождения и два пассажира 1999 и 2002 годов рождения сгорели заживо.
Виновник аварии получил различные повреждения, но остался жив. По факту происшествия начали проверку.