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Свищев заявил, что МОК должен обратить внимание на запугивание и травлю Магучих

9 августа 2021, 17:23
Фото: pxhere.com
Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев высказался о том, что Министерство обороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих.

— Так до абсурда может дойти. Ну как так: начинают стращать человека Министерством обороны. Международному олимпийскому комитету надо обратить на это внимание. Он очень жестко отреагировал, когда белорусская спортсменка Кристина Тимановская спровоцировала белорусских чиновников, и те — тоже, я считаю, неправомерно, — начали ее пугать. А здесь что происходит? Такая же травля, такое же гонение. Почему МОК молчит? — приводит слова Свищева »Советский спорт» со ссылкой на «Газету.Ru».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины проведет беседу с Магучих после публикации совместной фотографии с Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.

Напомним, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, а Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях. Перед награждением девушки сделали несколько совместных фото, и затем в адрес украинки последовали оскорбления и осуждения со стороны соотечественников.

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