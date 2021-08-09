Свищев заявил, что МОК должен обратить внимание на запугивание и травлю Магучих

— Так до абсурда может дойти. Ну как так: начинают стращать человека Министерством обороны. Международному олимпийскому комитету надо обратить на это внимание. Он очень жестко отреагировал, когда белорусская спортсменка Кристина Тимановская спровоцировала белорусских чиновников, и те — тоже, я считаю, неправомерно, — начали ее пугать. А здесь что происходит? Такая же травля, такое же гонение. Почему МОК молчит? — приводит слова Свищева »Советский спорт» со ссылкой на «Газету.Ru».