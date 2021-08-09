rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростова предприняли вторую попытку закончить благоустройство парка 8 Марта

9 августа 2021, 11:50
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону объявили конкурс по выбору подрядчика на благоустройство парка 8 Марта (Димитриевский), сообщается на сайте госзакупок.

Половина парка в Ленинском районе принадлежит администрации Ростова, половина находится в пользовании у ДОСААФ. Благоустройство принадлежащего городу участка должны были закончить еще прошлой осенью, но подрядчик сорвал сроки.

Исполнителю предстоит закончить работы к 1 мая 2022 года, в планах благоустройство детской площадки, создание территории для выгула домашних питомцев, а также работы по озеленению. Максимальная стоимость контракта составит 28,3 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 августа, подрядчика выберут 17 августа.

Материалы по теме
В Ростове ремонт общественного туалета в парке Горького оценили в 86,2 млн рубПарк «Левобережный» в Ростове-на-Дону купит себе электрокар в 2021 годуЖители Таганрога обвинили власти города в унитожении парка
#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00