Власти Ростова предприняли вторую попытку закончить благоустройство парка 8 Марта

Половина парка в Ленинском районе принадлежит администрации Ростова, половина находится в пользовании у ДОСААФ. Благоустройство принадлежащего городу участка должны были закончить еще прошлой осенью, но подрядчик сорвал сроки.
Исполнителю предстоит закончить работы к 1 мая 2022 года, в планах благоустройство детской площадки, создание территории для выгула домашних питомцев, а также работы по озеленению. Максимальная стоимость контракта составит 28,3 миллиона рублей.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 августа, подрядчика выберут 17 августа.