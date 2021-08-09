Впервые в рамках «Ладога Фест» начала работу детско-юношеская «Ладожская Кругосветка»

Как уточнили организаторы фестиваля, проведение «Ладога Фест» ведет как к популяризации спортивного туризма, так и привлекает внимание к проблемам экологии Ладожского озера, сохранению его экосистемы и биоразнообразия. С позиции экономики фестиваль также способствует развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, строительству дорог и новой спортивной инфраструктуры в Республике Карелии и Ленинградской области. Инфопартнером Фонда Росконгресс, оказывающим поддержку фестивалю, стал холдинг 1MI.