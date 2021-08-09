Впервые в рамках «Ладога Фест» начала работу детско-юношеская «Ладожская Кругосветка»

Площадками для фестиваля выбраны 10 городов в Ленинградской области и в Карелии, находящиеся на побережье Ладожского озера. Кроме этого, мероприятия организуют и в Санкт-Петербурге. Открыла фестиваль парусная многодневная регата «Большая Ладога», которая стартовала из Новой Ладоги и финиширует в Сортавале, передает ТАСС.
В спортивной секции программы фестиваля запланированы велопробег, шоу малой авиации, прыжки с парашютом. Также участники могут принять участие в командных видах спорта, соревнованиях по конному виду спорта и скалолазанию. Кроме этого, устроят мотопробег вокруг Ладожского озера «Ладожское кольцо». Его организует мотоклуб OST MC. Еще работает детская юношеская модель фестиваля «Ладожская кругосветка», а также фестиваль дронов «Мне сверху видно всё».
Площадками для деловой части программы стали три города: Олонец, Новая Ладога и Сортавала. В ее рамках Олонец будет принимать вторую историко-краеведческую конференцию, где утвердят «Комитет Сухо».
В развлекательную программу входят фестивали, посвященные кино и фото, колокольному звону, гастрономии и современным танцам, также на всех площадках можно посетить выставку ретромобилей.
Как уточнили организаторы фестиваля, проведение «Ладога Фест» ведет как к популяризации спортивного туризма, так и привлекает внимание к проблемам экологии Ладожского озера, сохранению его экосистемы и биоразнообразия. С позиции экономики фестиваль также способствует развитию гостиничного и ресторанного бизнеса, строительству дорог и новой спортивной инфраструктуры в Республике Карелии и Ленинградской области. Инфопартнером Фонда Росконгресс, оказывающим поддержку фестивалю, стал холдинг 1MI.
Также в 2021 году впервые состоялась зимняя серия мероприятий LADOGA FEST WINTER CUP 2021. Помощь фестивалю оказали Горнолыжный союз России (ГСР) и Российская школа инструкторов (РШИ). Первый проект «Открываем мир для особенных детей» запустили 15 января в Ленинградской области.