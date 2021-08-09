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Жители Ростовской области потребовали у губернатора возобновить плановую медпомощь

9 августа 2021, 12:19
Фото: Правительство РО
Жители Ростовской области потребовали от губернатора региона Василия Голубева вернуть оказание плановой медицинской помощи, жалобы появились в соцсетях чиновника.

В среду, 4 августа, вышло новое положение о коронавирусных ограничениях, в результате которого жители Ростовской области лишились права на получение медицинской помощи. Теперь губернатор Василий Голубев получает от жителей региона сотни комментариев с требованием вернуть медицинское обслуживание.

Основными жалобами жителей Ростовской области стала недоступность медкомиссии, необходимых прививок перед школой и детским садом, а также невозможность пройти обследования перед плановыми операциями.

Разгневанные жители Ростовской области сообщили, что коронавирусные ограничения нарушают их конституционные права, в частности того, что обеспечивает охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Многоуважаемый губернатор, верни плановую госпитализацию и поликлинику. Кроме ковида есть еще огромное количество болезней, которые никто не отменял. Мы скоро начнем умирать от обычных болезней. Это настоящий геноцид со стороны правительства области!» — пишут рассерженные жители региона.

Ранее в Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения, позволив посещать места оказания необходимых услуг населению без «ковидных» документов.

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