Жители Ростовской области потребовали у губернатора возобновить плановую медпомощь

«Многоуважаемый губернатор, верни плановую госпитализацию и поликлинику. Кроме ковида есть еще огромное количество болезней, которые никто не отменял. Мы скоро начнем умирать от обычных болезней. Это настоящий геноцид со стороны правительства области!» — пишут рассерженные жители региона.