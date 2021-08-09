Жители Ростовской области потребовали у губернатора возобновить плановую медпомощь

В среду, 4 августа, вышло новое положение о коронавирусных ограничениях, в результате которого жители Ростовской области лишились права на получение медицинской помощи. Теперь губернатор Василий Голубев получает от жителей региона сотни комментариев с требованием вернуть медицинское обслуживание.
Основными жалобами жителей Ростовской области стала недоступность медкомиссии, необходимых прививок перед школой и детским садом, а также невозможность пройти обследования перед плановыми операциями.
Разгневанные жители Ростовской области сообщили, что коронавирусные ограничения нарушают их конституционные права, в частности того, что обеспечивает охрану здоровья и медицинскую помощь.
«Многоуважаемый губернатор, верни плановую госпитализацию и поликлинику. Кроме ковида есть еще огромное количество болезней, которые никто не отменял. Мы скоро начнем умирать от обычных болезней. Это настоящий геноцид со стороны правительства области!» — пишут рассерженные жители региона.
Ранее в Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения, позволив посещать места оказания необходимых услуг населению без «ковидных» документов.