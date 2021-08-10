Часть школьников в Ростове-на-Дону переведут во вторую смену

Всего за парты ростовских школ в сентябре сядут 115 747 детей, из них 32 069 человек будут учиться во вторую смену. В учебный год 2020-2021 во вторую школу учились 23,5% школьников Ростова.
Увеличение количества детей, которым придется учиться во вторую смену, связано с ремонтом трех школ, №№44, 84 и 20 и второго корпуса школы №70. Детей из этих школ распределили по другим учебным заведениям и организовали их подвоз к месту обучения.
Ранее власти Ростовской области прокомментировали появившиеся в родительских чатах сообщения о дистанционном обучении школьников уже с 1 сентября.