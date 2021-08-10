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Часть школьников в Ростове-на-Дону переведут во вторую смену

10 августа 2021, 08:54
Фото: rostov-gorod.ru
С 1 сентября 2021 года 27,7% школьников Ростова-на-Дону будут заниматься во вторую смену, сообщили в городской администрации.

Всего за парты ростовских школ в сентябре сядут 115 747 детей, из них 32 069 человек будут учиться во вторую смену. В учебный год 2020-2021 во вторую школу учились 23,5% школьников Ростова.

Увеличение количества детей, которым придется учиться во вторую смену, связано с ремонтом трех школ, №№44, 84 и 20 и второго корпуса школы №70. Детей из этих школ распределили по другим учебным заведениям и организовали их подвоз к месту обучения.

Ранее власти Ростовской области прокомментировали появившиеся в родительских чатах сообщения о дистанционном обучении школьников уже с 1 сентября.

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