Число жертв коронавируса в Ростовской области превысило 5,4 тыс человек

За последние сутки в регионе умерли десять мужчин и 16 женщин с коронавирусом, у всех течение инфекции осложнили имевшиеся хронические заболевания. Возраст умерших больных от 39 до 89 лет. Всего же с начала пандемии от ковида скончались 5412 жителей Ростовской области.