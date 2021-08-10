Число жертв коронавируса в Ростовской области превысило 5,4 тыс человек

За последние сутки в регионе умерли десять мужчин и 16 женщин с коронавирусом, у всех течение инфекции осложнили имевшиеся хронические заболевания. Возраст умерших больных от 39 до 89 лет. Всего же с начала пандемии от ковида скончались 5412 жителей Ростовской области.
На 10 августа в регионе выявили 479 новых случаев инфекции, из них 197 — в Ростове, общее количество заразившихся превысило 114,2 тысячи человек. Днем ранее Ростов попал в «красную» зону по коронавирусу.
В стационарах региона остаются 3945 человек, при этом 47 больных тяжело переносят болезнь и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.