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Число жертв коронавируса в Ростовской области превысило 5,4 тыс человек

10 августа 2021, 09:04
Фото: pexels.com
По состоянию на 10 августа в Ростовской области умерли еще 26 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в регионе умерли десять мужчин и 16 женщин с коронавирусом, у всех течение инфекции осложнили имевшиеся хронические заболевания. Возраст умерших больных от 39 до 89 лет. Всего же с начала пандемии от ковида скончались 5412 жителей Ростовской области.

На 10 августа в регионе выявили 479 новых случаев инфекции, из них 197 — в Ростове, общее количество заразившихся превысило 114,2 тысячи человек. Днем ранее Ростов попал в «красную» зону по коронавирусу.

В стационарах региона остаются 3945 человек, при этом 47 больных тяжело переносят болезнь и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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