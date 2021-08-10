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Нарушения масочного режима выявляют в магазинах и ресторанах Ростова-на-Дону

10 августа 2021, 12:08
Фото: rostov-gorod.ru
масочный режим
В Ростове-на-Дону в торговых точках постоянно выявляют нарушения антиковидных требований, том числе игнорирование масочного режима, сообщили в городской администрации.

С начала августа проверили 2624 организации и составили 299 протоколов. Чаще всего нарушителями оказываются посетители.

В рейдах участвуют представители администрации, Росгвардии, полиции и казаки. Всех их насчитывается более 500 человек.

Игнорирование мер профилактики регистрируют и на предприятиях общепита. В том числе в барах «Рокс», «Кролик», «Джамбл», ресторане «Южный».

Максимальная сумма штрафа составляет 300 тысяч рублей.

«Каждая девятая проверка выявляет нарушение. Для сравнения, за весь июль выписано 714 подобных протоколов. В подавляющем большинстве случаев, нарушители — это ростовчане и гости города, а не персонал объектов потребрынка», — прокомментировал глава управления торговли Константин Тихонов.

Ранее бизнесмены Ростовской области попросили отменить коронавирусные ограничения.

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