Нарушения масочного режима выявляют в магазинах и ресторанах Ростова-на-Дону

С начала августа проверили 2624 организации и составили 299 протоколов. Чаще всего нарушителями оказываются посетители.
В рейдах участвуют представители администрации, Росгвардии, полиции и казаки. Всех их насчитывается более 500 человек.
Игнорирование мер профилактики регистрируют и на предприятиях общепита. В том числе в барах «Рокс», «Кролик», «Джамбл», ресторане «Южный».
Максимальная сумма штрафа составляет 300 тысяч рублей.
«Каждая девятая проверка выявляет нарушение. Для сравнения, за весь июль выписано 714 подобных протоколов. В подавляющем большинстве случаев, нарушители — это ростовчане и гости города, а не персонал объектов потребрынка», — прокомментировал глава управления торговли Константин Тихонов.