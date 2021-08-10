Нарушения масочного режима выявляют в магазинах и ресторанах Ростова-на-Дону

«Каждая девятая проверка выявляет нарушение. Для сравнения, за весь июль выписано 714 подобных протоколов. В подавляющем большинстве случаев, нарушители — это ростовчане и гости города, а не персонал объектов потребрынка», — прокомментировал глава управления торговли Константин Тихонов.