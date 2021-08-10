В 2021 году на развитие театров Ростовской области потратят 31 миллион рублей

В Ростовской области театры получат денежные средства на улучшение качества спектаклей и культурных мероприятий. Полученные в рамках проекта “Культура малой родины” деньги могут быть потрачены на покупку необходимого оборудования для выступлений и расширение репертуара с помощью новых спектаклей.
В правительстве сообщили, что театры, уже получившие помощь, добавили в свой репертуар новые спектакли, а до конца 2021 года на территории Ростовской области появятся 13 новых постановок.
Ранее в Ростове-на-Дону сообщили о поиске подрядчика для проведения реставрации театра имени Максима Горького, расположенного на Театральной площади.