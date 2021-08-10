В 2021 году на развитие театров Ростовской области потратят 31 миллион рублей

В Ростовской области театры получат денежные средства на улучшение качества спектаклей и культурных мероприятий. Полученные в рамках проекта “Культура малой родины” деньги могут быть потрачены на покупку необходимого оборудования для выступлений и расширение репертуара с помощью новых спектаклей.