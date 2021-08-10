В левобережной зоне Ростова к 2024 году построят 15 спортивных объектов

Губернатор Василий Голубев побывал на нескольких спортивных объектах, реализация которых проходит в данный момент. Также прошло совещание на эту тему.
На гребном канале «Дон» в этом году будет открыта трасса для занятия велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайк. Планируется сделать трибуны, которые смогут вместить 300 человек.
Рядом откроют конно-спортивную школу, а недалеко от стадиона «Ростов-Арена» сделают комплекс с ледовой ареной. В нем уже будет 4,5 тысячи мест.
Стало также известно, что с 2022 года закроют на капитальный ремонт Дворец спорта. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» будет тренироваться в крытом манеже, который сейчас строят на территории училища олимпийского резерва.