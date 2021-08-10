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В Ростове комплекс, что примет чемпионат Европы по гребле, стоит на выгребных ямах

10 августа 2021, 13:26
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону главное здание Гребного канала не было подключено к канализации с момента постройки, об этом сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Здание Гребного канала, что возвели в 2003 году, уже почти 20 лет пользуется выгребными ямами, а не центральной канализацией, об этом рассказал Donnews со ссылкой на министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна.

В 2023 году в Ростове на Гребном канале собираются провести чемпионат Европы по академической гребле, а потому нынешние условия, в которых находится этот спортивный комплекс, никак не подходят для приема спортсменов международного уровня. Главное здание Гребного канала стоит на выгребных ямах общим объемом в 128 тонн, что усложняет водоотвод и не позволяет улучшить конструкции здания. За 18 лет, что здание комплекса находится в эксплуатации, в нем обнаружили дефекты, повреждающие несущие конструкции. Поэтому во время капитального ремонта, что пройдет до августа 2023 года, существует необходимость подключения здания к канализации, но в проекте это улучшение не предполагается.

Фото: donland.ru

«Земля под комплексом муниципальная. Коммуникации мы никак не сможем затронуть, это задача города», — поделился Аракелян, сообщив, что министерство спорта не может решить этот вопрос самостоятельно.

Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницын поддержал его, отметив, что вопрос с водоотведением должен быть решен и для остального левобережного спортивного кластера. В ближайшее время на территории кластера запланировано строительство двух водопроводов по 1,5 километра, которые будут подключены к канализационной насосной станции № 6.

Ранее сообщили, что арену ГК“Ростов-Дон» перенесут в училище олимпийского резерва.

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