В Ростове комплекс, что примет чемпионат Европы по гребле, стоит на выгребных ямах

В 2023 году в Ростове на Гребном канале собираются провести чемпионат Европы по академической гребле, а потому нынешние условия, в которых находится этот спортивный комплекс, никак не подходят для приема спортсменов международного уровня. Главное здание Гребного канала стоит на выгребных ямах общим объемом в 128 тонн, что усложняет водоотвод и не позволяет улучшить конструкции здания. За 18 лет, что здание комплекса находится в эксплуатации, в нем обнаружили дефекты, повреждающие несущие конструкции. Поэтому во время капитального ремонта, что пройдет до августа 2023 года, существует необходимость подключения здания к канализации, но в проекте это улучшение не предполагается.