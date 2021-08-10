В Ростове-на-Дону завершилось строительство инфекционной больницы после скандала

Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, а подрядчик устраняет нарушения. Их выявили представители Гостройнадзора и Ростехнадзора.
Продолжается оформление документов, без которых невозможно открыть медицинское учреждение. Хотя выполнение работ по контракту должно было завершиться 31 июля.
Строительство больницы начали еще в прошлом году и хотели ее сдать до 1 августа 2021 года. Но учреждение все еще закрыто, что привело к возмущениям среди горожан. Они потребовали в срочном порядке завершить работы.
Когда именно состоится открытие, не раскрывается.