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В Ростове-на-Дону завершилось строительство инфекционной больницы после скандала

10 августа 2021, 12:06
Фото: donland.ru
В Ростовской областной инфекционной больнице завершились строительно-монтажные работы после срыва сроков, заявили в правительстве региона.

Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, а подрядчик устраняет нарушения. Их выявили представители Гостройнадзора и Ростехнадзора.

Продолжается оформление документов, без которых невозможно открыть медицинское учреждение. Хотя выполнение работ по контракту должно было завершиться 31 июля.

Строительство больницы начали еще в прошлом году и хотели ее сдать до 1 августа 2021 года. Но учреждение все еще закрыто, что привело к возмущениям среди горожан. Они потребовали в срочном порядке завершить работы.

Когда именно состоится открытие, не раскрывается.

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