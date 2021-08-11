Ростовчанам предложили решить, нужны ли городу 130 «умных» остановок

Первая такая остановка с возможностью отслеживания общественного транспорта в режиме онлайн, точкой доступа Wi-Fi и другими опциями появилась на пересечении Большой садовой и Ворошиловского проспекта. Правда, оказалось, что первая «умная» остановка в Ростове использует ярославские схемы маршрутов.