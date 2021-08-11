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Ростовчанам предложили решить, нужны ли городу 130 «умных» остановок

11 августа 2021, 11:43
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Жителям Ростова-на-Дону предложили высказать свое мнение относительно появления в городе «умных» остановок, голосование запустили на сервисе «Активный ростовчанин».

Первая такая остановка с возможностью отслеживания общественного транспорта в режиме онлайн, точкой доступа Wi-Fi и другими опциями появилась на пересечении Большой садовой и Ворошиловского проспекта. Правда, оказалось, что первая «умная» остановка в Ростове использует ярославские схемы маршрутов.

Горожанам предлагают ответить, согласны ли они с планами ростовских властей установить «умные» остановки на всей территории города.

Всего в городе планируют установить 130 «умных» остановок. На 11 августа 58 проголосовавших высказались против установки новых комплексов, за проголосовал 51 местный житель.

«Не вижу смысла вандалы все равно все разобьют, лучше на эти деньги дороги сделайте. Центральные улицы все разбиты», — прокомментировал предложение администрации один из местных жителей.

«Вместо „умных“ остановок и улучшения облика центра города обратите свое пристальное внимание на грязь и мусор, некошенную траву на окраинах Ростова, переполненный транспорт, малое количество школ (дети в две смены учатся), разбитые детские придворовые площадки, окраинные дороги», — призвал другой ростовчанин.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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