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Posted 11 августа 2021,, 16:50

Published 11 августа 2021,, 16:50

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

В Таганроге нетрезвый мужчина купался в фонтане ТЦ

11 августа 2021, 16:50
Один из местных жителей в Таганроге купался решил искупаться в фонтане местного ТЦ, о чем рассказали очевидцы в одной из групп города в соцсети.

Как отметили свидетели, мужчина прямо в одежде залез в фонтан и начал там купаться. При этом замечания охранников он игнорировал, пишет “КП-Ростов”. Помимо этого, его поведение было очень агрессивным. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

Как заметил один из подписчиков, перед тем как начать купаться в фонтане торгового центра, мужчина разъезжал по улицам города на машине и распылял из окна перцовый баллончик. Из ТЦ мужчину под руки вывели сотрудники полиции, однако, спустя пару часов, он вновь вернулся к фонтану.

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