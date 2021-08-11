В Таганроге нетрезвый мужчина купался в фонтане ТЦ

Как заметил один из подписчиков, перед тем как начать купаться в фонтане торгового центра, мужчина разъезжал по улицам города на машине и распылял из окна перцовый баллончик. Из ТЦ мужчину под руки вывели сотрудники полиции, однако, спустя пару часов, он вновь вернулся к фонтану.