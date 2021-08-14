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Ливни с градом и ураганом ожидаются в Ростовской области 14 и 15 августа

14 августа 2021, 07:50
Фото: pixabay
В Ростовской области на выходных, 14 и 15 августа, ожидается неблагоприятная погода из-за ливней и града, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В эти дни могут начаться ливни с грозами и град. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

По словам метеоролога, непогода прогнозируется и в других регионах, в том числе Крыму, Сочи, Северной Осетии и на Ставрополье.

«Крупный град является очень опасным явлением. Он вредит не только посевам, машинам, но и угрожает жизни людей», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Вильфанда.

Ранее из-за проливного дождя снова затопило улицы хутора Самбурова в Ростовской области. Скопившуюся воду перенаправляли с полей, чтобы избежать подтопления дворов.

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