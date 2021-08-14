Массовые отключения света ожидаются в Ростове на следующей неделе с 16 по 20 августа

В понедельник, 16 августа, электричества не будет на улицах Дранко, Белгородская, Татарская, Балашовская, Краснокурсантская, Пирогова, Фурмановская, Евдокимова, Бодрая, Инженерная. Это затронет переулки Бориславский, Краснокамский, Ткацкий, Грибной, Ликбезовский, Неверовский, Пригородный, Солнечный, Оренбургский, Радиаторный.