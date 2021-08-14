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Массовые отключения света ожидаются в Ростове на следующей неделе с 16 по 20 августа

14 августа 2021, 09:28
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону из-за запланированных технических работ на следующей неделе пройдут отключения электричества, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 16 августа, электричества не будет на улицах Дранко, Белгородская, Татарская, Балашовская, Краснокурсантская, Пирогова, Фурмановская, Евдокимова, Бодрая, Инженерная. Это затронет переулки Бориславский, Краснокамский, Ткацкий, Грибной, Ликбезовский, Неверовский, Пригородный, Солнечный, Оренбургский, Радиаторный.

Во вторник обесточат переулки Полесский, Хабаровский, улицы Коммунаров, Кабардинская, Горсоветская, Обороны, Тургеневская. В среду ограничения введут на улицах Станиславского, Обороны, Московская, Щербакова, Курчатова, Пулеметная, Молодежная, 12 декабря, Фабричная, Алеутская.

В четверг свет выключат по улицам Лермонтовская, Зоологическая, Саратовская, Лянде, 2-я Плановая, Невельская, Полторацкого, 1-я Кизитериновская, Новомосковкая, 2-я Кизитериновская.

В пятницу электричества не будет на улицах Гусева, Депутатская, Ставского и Чебанова.

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