В Ростове департамент транспорта города назвал лучшие и худшие АТП

По итогам рейтинга лидерами сферы пассажироперевозок стали «Ростовпассажиртранс», «КАРАТ» и «АТП № 5». Ниже в рейтинге расположились АТП «ТрансЭкспорт», «ИПОПАТ-ЮГ», «Янтарь1», «Ростовская транспортная компания». Восьмое место разделили «Авто-Сити» и «Янтарь-1 автоколонна-1», девятое место заняла «Южная транспортная компания», десятое - «Автоколонна № 1559». Замкнули список не попавшие в десятку «ЛегионАвтоТранс» и «Авто-Лайн».