В Ростове департамент транспорта города назвал лучшие и худшие АТП

Всего департамент городского транспорта оценил деятельность 13 компаний Ростова-на-Дону, работавших на муниципальных маршрутах в течение первых шести месяцев 2021 года.
В ходе анализа оценивали состояние автопарков перевозчиков, соблюдение интервала движения маршрута, отсутствие аварий, уровень заработной платы сотрудников АТП, а также регулярность оплаты проезда безналичным расчетом.
В результате исследования компаний перевозчиков высоко оценили транспортные организации, использующими новые машины экологического класса не ниже ЕВРО-4 с кондиционерами, а также устройствами, позволяющими осуществлять перевозки маломобильных групп населения.
По итогам рейтинга лидерами сферы пассажироперевозок стали «Ростовпассажиртранс», «КАРАТ» и «АТП № 5». Ниже в рейтинге расположились АТП «ТрансЭкспорт», «ИПОПАТ-ЮГ», «Янтарь1», «Ростовская транспортная компания». Восьмое место разделили «Авто-Сити» и «Янтарь-1 автоколонна-1», девятое место заняла «Южная транспортная компания», десятое - «Автоколонна № 1559». Замкнули список не попавшие в десятку «ЛегионАвтоТранс» и «Авто-Лайн».
Ранее придавленная дверью ростовчанка отсудила у перевозчики около 700 тысяч рублей за нанесение ущерба ее физическому и моральному здоровью.