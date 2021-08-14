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В Ростове департамент транспорта города назвал лучшие и худшие АТП

14 августа 2021, 18:06
Фото: администрация Ростова
Департамент транспорта Ростова-на-Дону оценил компании, осуществляющие пассажироперевозки, и составил рейтинг лучших и худших АТП, об этом сообщили в городской администрации.

Всего департамент городского транспорта оценил деятельность 13 компаний Ростова-на-Дону, работавших на муниципальных маршрутах в течение первых шести месяцев 2021 года.

В ходе анализа оценивали состояние автопарков перевозчиков, соблюдение интервала движения маршрута, отсутствие аварий, уровень заработной платы сотрудников АТП, а также регулярность оплаты проезда безналичным расчетом.

В результате исследования компаний перевозчиков высоко оценили транспортные организации, использующими новые машины экологического класса не ниже ЕВРО-4 с кондиционерами, а также устройствами, позволяющими осуществлять перевозки маломобильных групп населения.

По итогам рейтинга лидерами сферы пассажироперевозок стали «Ростовпассажиртранс», «КАРАТ» и «АТП № 5». Ниже в рейтинге расположились АТП «ТрансЭкспорт», «ИПОПАТ-ЮГ», «Янтарь1», «Ростовская транспортная компания». Восьмое место разделили «Авто-Сити» и «Янтарь-1 автоколонна-1», девятое место заняла «Южная транспортная компания», десятое - «Автоколонна № 1559». Замкнули список не попавшие в десятку «ЛегионАвтоТранс» и «Авто-Лайн».

Ранее придавленная дверью ростовчанка отсудила у перевозчики около 700 тысяч рублей за нанесение ущерба ее физическому и моральному здоровью.

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