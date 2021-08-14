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В Турции потерпел крушение самолёт-амфибия Бе-200, созданный в Таганроге

14 августа 2021, 15:21
Фото: Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева
В Турции в горах около города Кахраманмараш рухнул самолет-амфибия Бе-200, арендованный для тушения пожаров, об этом сообщили РИА Новости.

В Турции 14 августа в 15.00 мск произошла авиакатастрофа, закончившаяся гибелью экипажа пожарного самолета Бе-200. Весь экипаж самолета, включающий пять граждан России и три сотрудника министерства лесного хозяйства Турции, погибли в авиакрушении.

Самолет заходил на посадку в горах Турции у города Кахраманмараш после завершения операции по тушению пожаров, но произошло крушение.

Сообщается, что самолет был разработан ТАНТК имени Г. М. Бериева в Таганроге для Минобороны России. В Турцию его направили для тушения лесных пожаров. Сейчас на место катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

Согласно данным системы СПАРК, убытки ТАНТК им. Бериева, разработавшего самолет-амфибию БЕЗ-200, в 2020 году достигли почти 5,3 миллиардов рублей.

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#Новости#Происшествия
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