В Турции потерпел крушение самолёт-амфибия Бе-200, созданный в Таганроге

В Турции 14 августа в 15.00 мск произошла авиакатастрофа, закончившаяся гибелью экипажа пожарного самолета Бе-200. Весь экипаж самолета, включающий пять граждан России и три сотрудника министерства лесного хозяйства Турции, погибли в авиакрушении.
Самолет заходил на посадку в горах Турции у города Кахраманмараш после завершения операции по тушению пожаров, но произошло крушение.
Сообщается, что самолет был разработан ТАНТК имени Г. М. Бериева в Таганроге для Минобороны России. В Турцию его направили для тушения лесных пожаров. Сейчас на место катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
Согласно данным системы СПАРК, убытки ТАНТК им. Бериева, разработавшего самолет-амфибию БЕЗ-200, в 2020 году достигли почти 5,3 миллиардов рублей.