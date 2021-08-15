В Ростове-на-Дону назвали препарат, который лучше всего подходит для ревакцинации

Жителям города объяснили, что в целом для ревакцинации подходят всем разработанные в России препараты. При использовании «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» повторная вакцинация проводится двумя компонентами.
«Спутник Лайт» нужно вводить однократно. Проходить процедуру следует через шесть месяцев.
«Для ревакцинации разрешено использовать все имеющиеся вакцины. Стоит учитывать, что „Спутник Лайт“ в первую очередь предназначена для ревакцинации и вакцинации переболевших, поэтому при наличии других вакцин, в медицинских учреждениях порекомендуют именно ее», — уточнили в управлении.