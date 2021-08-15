В Ростове-на-Дону назвали препарат, который лучше всего подходит для ревакцинации

«Для ревакцинации разрешено использовать все имеющиеся вакцины. Стоит учитывать, что „Спутник Лайт“ в первую очередь предназначена для ревакцинации и вакцинации переболевших, поэтому при наличии других вакцин, в медицинских учреждениях порекомендуют именно ее», — уточнили в управлении.