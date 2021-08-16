Больше месячной нормы осадков за один час выпало в Каменске-Шахтинском

Также синоптики сообщают, что в Ростове-на-Дону за два дня с 11 по 13 августа выпало 46 миллиметров осадков, что на три единицы больше месячной нормы. В Гидрометцентре прогнозируют, что действие антициклона на территории Ростовской области продолжится и 16 августа, так что жителей региона ждет еще один дождливый и прохладный день.