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Больше месячной нормы осадков за один час выпало в Каменске-Шахтинском

16 августа 2021, 07:19
Фото: vk.com/overhear_vkamenske
В Ростовской области продолжают лить тяжелые затяжные дожди с большим количеством осадков, статистикой по действию неблагоприятного циклона поделился Гидрометцентр России.

В Ростовской области метеорологическая станция Каменска-Шахтинского в четверг, 12 августа, зафиксировала рекордный уровень осадков - меньше, чем за час, на территории города выпало 52 миллиметра осадков, что почти в полтора раза больше месячной нормы.

Сообщается, что дожди подобной силы пролились в Волгоградской области и Ставропольском крае, где выпало около 30 миллиметров осадков.

Также синоптики сообщают, что в Ростове-на-Дону за два дня с 11 по 13 августа выпало 46 миллиметров осадков, что на три единицы больше месячной нормы. В Гидрометцентре прогнозируют, что действие антициклона на территории Ростовской области продолжится и 16 августа, так что жителей региона ждет еще один дождливый и прохладный день.

Ранее в Ростовской области продлили штормовое предупреждение.

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